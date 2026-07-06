Банки договорились не вводить вкладчиков в заблуждение

6 июля. FINMARKET.RU - Российскиесовместно с Банком России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Они договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения, не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять "галочки" в онлайн-калькуляторах для демонстрации завышенной выгоды.

Все условия и доходы должны быть видны на одной странице, говорится в документе, который изучила "Российская газета" . Переход по ссылке допускается только один раз, и эта ссылка должна находиться в едином зрительном поле покупателя.

Меморандум, по словам главы Ассоциации банков России (АБР) Дениса Липаева, прямо запрещает акцентировать внимание на максимальной ставке и "красивых цифрах", если рядом не показаны реальные условия, от которых эта ставка зависит.

В рамках меморандума запрещаются графические уловки за счет цвета и шрифта, которые позволяют выделить выгоду и спрятать ограничения. Кроме того, если ставка по вкладу меняется в течение срока (например, в первые три месяца - 12%, потом - 10%), банк обязан детально и понятно расписать каждый этап, чтобы клиент сразу понимал логику начислений.

К новому меморандуму присоединились Сбер, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-Банк и Т-Банк. Присоединиться к соглашению может любая кредитная организация через профильные банковские ассоциации. Банкам дается шесть месяцев на полное приведение своих интернет-ресурсов в соответствие с новыми стандартами.

При этом доходность вкладов в некоторых российских банках продолжила расти в конце июня и начале июля, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом, например, сообщили в ВТБ, Газпромбанке и Альфа-Банке. Но массового повышения ставок по вкладам сейчас нет и быть не может при текущей и анонсируемой денежно-кредитной политике, говорит управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Депозитные ставки, по его мнению, продолжат снижаться и, вероятно, быстрее, чем ключевая ставка. Банки ориентируются на вектор денежно-кредитной политики ЦБ в большей степени, чем на его отдельные решения. Максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков к концу года могут составить чуть более 10% годовых.