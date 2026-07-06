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06 июля 2026 года 09:39
Более трети одежных ритейлеров в РФ понесли убытки
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Александр Щербак/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - По итогам 2025 г. 34% представленных в офлайне одежных брендов массового сегмента понесли убытки. Об этом сообщает компания Fashion Consulting Group, которая проанализировала 100 крупнейших по обороту игроков данного сегмента. По словам ее гендиректора Анны Лебсак-Клейманс, аналогичная ситуация складывается и с премиальными марками. Там убыточными по результатам прошлого года оказались 40% ритейлеров. Для сравнения: в 2022 г. доля таковых составляла 18% для массовых марок и 22% - для люксовых, уточняет она. Ее слова подтверждают и собственные подсчеты "Ведомостей" на основе информации "СПАРК-Интерфакса". По мнению Лебсак-Клейманс, рост числа убыточных fashion-марок в массовом сегменте связано с высокой конкуренцией и большим количеством скидок, в премиальном - с ростом расходов при ограниченной аудитории. Увеличение числа убыточных продавцов одежды участники рынка также объясняют снижением реальной покупательной способности населения на фоне высокой инфляции и замедлением потребительской активности на фоне высокой ключевой ставки. Как отмечает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, у премиальных игроков меньше убытков, поскольку они не зависят от продаж через маркетплейсы. При этом, по его прогнозам, убытки одежных ритейлеров будут расти на фоне увеличения расходов на аренду и оплату труда, а также дополнительных затраты на продажи через мультикатегорийные маркетплейсы.
Опубликовано Финмаркет
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