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06 июля 2026 года 08:58
Металлолом подорожал до максимума за год
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Андрей Махонин/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость лома черных металлов в России за последнюю неделю июня увеличилась на 268 руб., до 18,25 тыс. руб. за тонну, по данным индекса "Транслома", крупнейшего заготовителя лома в РФ. Цены достигли максимума за последний год. Котировки устойчиво растут с начала июня. Относительно аналогичного периода 2025 года лом подорожал на 13%, "Коммерсант". Гендиректор "Транслома" Сергей Астахов говорит, что текущий рост цен на лом во многом обусловлен закупочной политикой металлургов, которые приобретают сырье скачкообразно, а рынок не успевает заготовить такой объем и адаптироваться под новые условия. Но, как подчеркивает Астахов, совокупная потребность в ломе остается на исторических минимумах. Предприятия, обладающие собственным рудным сырьем, не закупают лом со свободного рынка, а выплавка стали находится на минимуме за 15 лет, указывает он. В этой связи Астахов ждет сокращения сбора лома в 2026 году на 12%, до 14,4 млн тонн, минимума за последние 20 лет. Старший аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев отмечает, что цены на лом растут в условиях увеличения стоимости арматуры, которая за три месяца прибавила более чем 20% на фоне дефицита предложения и сезонного подъема спроса. Но, по его словам, к четвертому кварталу есть риски охлаждения цен по мере устранения сезонных факторов и ограниченного спроса на металлопродукцию.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, металлолом, цены
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