Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне выросли на 26,9% г/г

3 июля. FINMARKET.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в июне 2026 г. вырос в годовом выражении на 26,9%, до 122,731 тыс. шт., превысив результат мая текущего года на 5,4%, следует из статистики Минпромторга, собранной на основании данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

Как сообщили в министерстве,легковых автомобилей в прошлом месяце составили 115,762 тыс. шт. (+29,3% год к году и +5,4% месяц к месяцу), легких коммерческих - 6,969 тыс. шт. (-2,4% г/г и +5,4% м/м). Продажи грузовиков в июне были на уровне 4,079 тыс. шт. (+14,7% г/г и +6,5% м/м). Автобусов за прошлый месяц было реализовано 797 шт. (+20,2% г/г и -14,7% м/м).

Общий объем российского авторынка в четырех сегментах в июне составил 127,607 тыс. шт. (+26,4% г/г и +5,3% м/м). "Рынок новых автомобилей, произведенных в, в июне 2026 г. составил 82,242 тыс. шт., увеличившись на 46,2% относительно аналогичного периода 2025 г.", - уточняет Минпромторг в своем пресс-релизе.

За январь-июнь 2026 г. продажи легковых машин и LCV в РФ, как следует из данных Минпромторга, выросли на 13,1%, до 650,336 тыс. шт. Легковых автомобилей с начала года было реализовано 610,344 тыс. (+15,9%), LCV - 39,992 тыс. шт. (-18%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 24,575 тыс. шт. (-9,1%), автобусов - 4,91 тыс. (-0,3%).

Продажи автотехники всех типов с начала года выросли на 12%, до 679,821 тыс. шт. "При этом объём продаж новых транспортных средств, произведенных в РФ, вырос на 29,3%, до 430,982 тыс. шт. Благодаря этому доля отечественной продукции в общем объеме рынка за полугодие выросла до 63,4% - более чем на 8 процентных пунктов (п.п.) относительно аналогичного периода прошлого года", - сообщили в министерстве.

Положительную динамику по итогам I полугодия 2026 г. Минпромторг отмечает в продажах гибридного и электрического транспорта.

Рынок таких автомобилей с начала года увеличился почти вдвое (на 90,7%), до 54,3 тыс. шт. Доля электромобилей и гибридов, локально произведенных в РФ, поднялась до 27,3% (14,849 тыс. шт.) с 9,4% в аналогичном периоде прошлого года. Доля электромобилей и гибридов в общем объеме авторынка РФ по итогам 6 месяцев составила 8% (+2,6 п.п. г/г).

"Чистых" электромобилей в январе-июне 2026 г. в РФ было реализовано 4,928 тыс. шт. (+7,9%), из которых на произведенные в РФ пришлась половина объема (48,3%) против 20,7% в том же периоде прошлого года.