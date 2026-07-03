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03 июля 2026 года 08:40
Россиян массово склоняют к банкротству
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URA.RU/TASS
3 июля. FINMARKET.RU - Около 60% банкротств физлиц в России проводится при поддержке посредников, обещающих легкое списание долгов, сообщили опрошенные "Известиями" участники рынка. В 2025 году несостоятельными признаны 568 тыс. граждан - на 31,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Федресурса. Таким образом, к примерно 340 тыс. дефолтов могут быть причастны раздолжнители. Определить, сколько процедур инициировано именно под их влиянием, сложно из-за отсутствия официальной статистики. По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средний чек за подобную "помощь" составляет около 300 тыс. рублей, а совокупный годовой оборот этого теневого рынка превышает сотни миллиардов рублей. При этом проблема касается прежде всего самих заемщиков. Многие из них могли бы избежать банкротства, если бы своевременно обратились к кредитору за реструктуризацией или кредитными каникулами. Примерно в 70% случаев люди обращаются к консультантам как раз за помощью в переговорах с кредиторами, реструктуризацией или рассрочкой, подчеркнули в НАПКА. Однако раздолжнители обманом навязывают банкротство как единственный выход. Главный инструмент этих "помощников" - агрессивная реклама, обещающая полное списание долгов без акцента на последствиях. Однако последствия оказываются значительно серьезнее, чем обещают в рекламе. Кредитный рейтинг человека после этого резко снижается, а шансы получить новую ссуду в течение 7 лет будут минимальными, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Кроме того, сведения о банкротстве публикуются в открытом реестре, что может осложнить поиск работы, жилья в аренду и ведение собственного бизнеса. Заемщикам нередко рекомендуют прекратить общение с кредиторами, скрыть имущество, переписать активы на родственников или оформить новые кредиты и микрозаймы, чтобы оплатить услуги самих раздолжнителей. Но если суд раскроет такие схемы, человека могут не освободить от долгов. Кроме того, подобные схемы всё чаще становятся основанием для возбуждения административных и уголовных дел. В зависимости от состава нарушения человеку могут грозить штрафы до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет, предупреждают эксперт.ы Необоснованные банкротства также ведут к удорожанию займов для всех клиентов, добавил руководитель коллекторского агентства ЮСВ Александр Ермолаев. Кредиторы заранее закладывают риски в свои продукты, из-за чего переплата по ссудам увеличивается для всех. С начала этого года уже вступили в силу новые требования к рекламе услуг, связанных с банкротством. Теперь запрещено гарантировать полное списание долгов и призывать граждан прекращать выплаты по кредитам, пояснили в пресс-службе Банка России. Также стало обязательным предупреждать в объявлениях о последствиях и указывать на бесплатные способы урегулирования долгов. Однако сфера долгового консультирования до сих пор фактически не имеет профстандартов и четкого контроля. Именно это позволяет недобросовестным компаниям свободно работать на рынке, вводя клиентов в заблуждение, заявили в НАПКА.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, физлица, банкротства
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