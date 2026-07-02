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02 июля 2026 года 08:55
Закон о криптовалютах в России может заработать с 1 сентября
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EPA\ТАСС
2 июля. FINMARKET.RU - Закон о регулировании в РФ обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 г., а корреспондирующие поправки в КоАП, УПК и УК будут рассматриваться уже следующим созывом парламента, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России. "Цифровую валюту точно узаконим, процесс регулирования точно будет отрегулирован, и с 1 сентября текущего года закон начнет действовать", - сказал депутат, рассказывая о планах комитета на ближайшее время. Во внесенном в парламент проекте закона предполагалось, что он начнет действовать с 1 июля. "Некоторые вопросы, связанные с ответственностью по работе на этом рынке, будут отрегулированы позднее, следующей Думой (выборы следующего созыва пройдут осенью). Правильно голосуйте, и ответственность будет правильно прописана", - добавил глава комитета. Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют, был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Предполагалось, что с 1 июля 2026 г. граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено. ЦБ РФ ранее неоднократно сообщал, что рассчитывает на вступление закона в силу 1 июля. Регулятор планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале уже могли быть первые операции с криптовалютами в легальном поле. На прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что законопроект может быть принят с небольшой задержкой. Одновременно с основным проектом закона о регулировании криптовалют в Госдуму были внесены поправки в КоАП и поправки в УК и УПК в части установления ответственности за нарушение требований законодательства РФ об обращении цифровой валюты. Оба эти законопроекта еще не прошли первое чтение.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, закон, криптовалюта
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