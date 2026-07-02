Закон о криптовалютах в России может заработать с 1 сентября

2 июля. FINMARKET.RU -о регулировании в РФ обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 г., а корреспондирующие поправки в КоАП, УПК и УК будут рассматриваться уже следующим созывом парламента, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

"Цифровую валюту точно узаконим, процесс регулирования точно будет отрегулирован, и с 1 сентября текущего года закон начнет действовать", - сказал депутат, рассказывая о планах комитета на ближайшее время. Во внесенном в парламент проекте закона предполагалось, что он начнет действовать с 1 июля.

"Некоторые вопросы, связанные с ответственностью по работе на этом рынке, будут отрегулированы позднее, следующей Думой (выборы следующего созыва пройдут осенью). Правильно голосуйте, и ответственность будет правильно прописана", - добавил глава комитета.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют, был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Предполагалось, что с 1 июля 2026 г. граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

ЦБ РФ ранее неоднократно сообщал, что рассчитывает на вступление закона в силу 1 июля. Регулятор планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале уже могли быть первые операции с криптовалютами в легальном поле. На прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что законопроект может быть принят с небольшой задержкой.

Одновременно с основным проектом закона о регулировании криптовалют в Госдуму были внесены поправки в КоАП и поправки в УК и УПК в части установления ответственности за нарушение требований законодательства РФ об обращении цифровой валюты. Оба эти законопроекта еще не прошли первое чтение.