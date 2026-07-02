Доля российских брендов на рынке косметики достигла 70%

2 июля. FINMARKET.RU - Доля российских брендов на косметическом рынке, по оценкам участников индустрии, достигла около 70%. Отечественнаяперестала быть запасным вариантом и превратилась в самостоятельный качественный продукт., пишет "Российская газета"

"За последние 1-2 года объем выпуска российской профессиональной косметики для лица и тела вырос на 18-25% в денежном выражении, - рассказывает основатель космецевтического бренда Ladoleay Анна Климашина. - Это подтверждается данными отраслевых ассоциаций и нашей статистикой по закупкам сырья. Основной драйвер - импортозамещение и уход с рынка европейских брендов премиум-сегмента".

Как отмечает руководитель отдела маркетинга торгового кластера "Мытищинская Ярмарка" Руслан Барабаш, ключевой скачок в производстве российской косметики пришелся на 2020-2025 годы. Тогда локальное производство росло двузначными темпами - до 15-17% в год. По его словам, в прошлом годуперешел в "фазу стабильной консолидации" и в первом полугодии 2026 года наблюдается продолжение этой тенденции. Физические объемы растут на 3,5% год к году, а доля отечественных брендов в розничном обороте зафиксировалась на уровне около 70%.

При этом главная перемена заключается даже не в объемах производства, а в изменении самого отношения к российской косметике, подчеркивает основатель бренда профессиональной косметики Thai Traditions Светлана Гришкина. Раньше многие потребители воспринимали ее как более доступную альтернативу зарубежным брендам. Сегодня все больше покупателей выбирают российскую косметику осознанно, ориентируясь на качество, составы, эффективность и доступность продукта, поясняет она.

По данным опросов, на которые ссылается Климашина, 72% респондентов считают российские профессиональные бренды полноценными аналогами европейских линеек, а 48% отметили, что при сравнительном тестировании российские сыворотки показали более высокую эффективность - благодаря адаптации к локальным типам кожи и климатическим условиям.