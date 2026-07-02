На треть вырос спрос на установку газобаллонного оборудования

2 июля. FINMARKET.RU - В России вырос спрос на установку газобаллонного оборудования, выяснили "Известия" . По сравнению с мартом-апрелем 2026 года рост составил 35%, сообщили в Национальной газомоторной ассоциации.

Из-за проблем с топливом, которые длятся уже несколько недель, россияне всё чаще переориентируются на установку газобаллонного оборудования. Автовладельцы активно переоборудуют машины, спрос вырос повсеместно, однако предложение качественных комплектующих ограничено. Это изданию подтвердил источник, близкий Минэнерго. Поэтому официальные сервисы, способные поставить на машину ГБО со всей необходимой сертификаций (сейчас таких в РФ порядка 2-2,5 тыс.), столкнулись с высоким наплывом клиентов.

По данным ГАИ, на начало 2026 года количество ТС, использующих газовое топливо, составило 2,3 млн, тогда как всего в стране зарегистрировано 68 млн транспортных средств, что составляет примерно 3,4%.

При этом ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50–80 тыс. руб. без учета оформления документов в ГАИ. Однако ждать готовы не все: часть водителей обращается в теневые мастерские, гдепроходит быстрее.