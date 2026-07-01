В России остается всё меньше доступных ссуд

1 июля. FINMARKET.RU -, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,25%, продолжают ужесточать политику по выдаче ссуд. Индекс жесткости условий банковского кредитования (УБК) на начало мая составлял 28 б.п. для бизнеса и 18 б.п. для населения, следует из данных ЦБ.

Индекс резко вырос вслед за ключевой, пишут "Известия" .. На 1 января 2025 года, когда ставка находилась на пиковых значениях, УБК по долгосрочным кредитам бизнесу составлял 32 б.п., а по ссудам населению - 33 б.п. Это означает, что получить кредит тогда стало значительно сложнее. Но и нынешние значения говорят о том, что банки ужесточают требования и снижение "ключа" этого не меняет.

За сухими цифрами индекса стоит вполне конкретное изменение правил, с которыми сталкиваются обычные заемщики. Например, для получения необеспеченного кредита на среднюю сумму в крупном городе теперь необходим официальный доход не ниже 80-100 тыс. рублей. Хотя еще полгода назад многие банки были готовы рассматривать клиентов с заработком 60-80 тыс. рублей, отметила первый зампред правления АО "Национальный банк сбережений" Мария Бродовская.

Для крупных займов требования стали еще строже. Приоритет теперь отдается исключительно подтвержденному официальному доходу.

Одновременно банки повысили требования скоринговых моделей. Хотя проходные баллы официально не раскрываются, минимальный уровень кредитоспособности заметно вырос. Сегодня банки значительно чаще отклоняют заявки клиентов с персональным кредитным рейтингом в диапазоне 500-600 баллов, отметил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Еще одним трендом стало сокращение максимальных сроков необеспеченных кредитов. Если раньше займы на 7 лет были обычной практикой, то сейчас многие банки ограничиваются 5-6 годами, а для отдельных категорий заемщиков - еще меньшими сроками. Одновременно уменьшается и средний размер одобряемых кредитов: вместо запрошенной суммы клиентам всё чаще предлагают более скромный лимит, добавила Бродовская.

При этом уровень отказов остается высоким. По оценке управляющего партнера агентства "ВМТ Консалт" Екатерины Косаревой, банки не выдают кредиты примерно в семи случаях из десяти. Потенциальные заемщики нередко обращаются сразу в пять банков и получают одобрение лишь в одном.

Помимо доходов и кредитной истории, банки стали тщательнее проверять стабильность занятости, продолжительность работы на нынешнем месте, источники доходов и наличие иждивенцев. Более осторожным стал подход к самозанятым и индивидуальным предпринимателям. В результате снижение ключевой ставки пока мало влияет на политику банков, поскольку главным ориентиром остается качество кредитного портфеля, резюмировала Бродовская.