Белый дом запустил проект "Гильотина отчетности"

1 июля. FINMARKET.RU - Правительствозапустило проект "Гильотина отчетности", с помощью которого планируется навести порядок в системе запросов разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти, пишет "Коммерсант".

В первый этап проекта, который продлится до конца года, включились 46 федеральных ведомств и все регионы.

Сейчас министерства, службы и надзоры нередко вразнобой и по разным формам собирают с субъектов РФ одни и те же данные, повышая административную нагрузку на них. "Гильотина" позволит запрашивать только сведения, включенные в единую систему отчетности, созданную на базе государственной автоматизированной системы "Управление".