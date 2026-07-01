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01 июля 2026 года 08:51
Белый дом запустил проект "Гильотина отчетности"
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Сергей Фадеичев/ТАСС
1 июля. FINMARKET.RU - Правительство РФ запустило проект "Гильотина отчетности", с помощью которого планируется навести порядок в системе запросов разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти, пишет "Коммерсант". В первый этап проекта, который продлится до конца года, включились 46 федеральных ведомств и все регионы. Сейчас министерства, службы и надзоры нередко вразнобой и по разным формам собирают с субъектов РФ одни и те же данные, повышая административную нагрузку на них. "Гильотина" позволит запрашивать только сведения, включенные в единую систему отчетности, созданную на базе государственной автоматизированной системы "Управление".
Опубликовано Финмаркет
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