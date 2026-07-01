Экспорт предложено продвигать через зарубежные маркетплейсы и единого оператора

1 июля. FINMARKET.RU - Федеральные власти задумались о мерах поддержки экспорта российской продукции через. В числе предложений — зонтичные закупки такой продукции и ее вывод на зарубежные платформы через единого оператора, развитие логистической инфраструктуры для селлеров иконцепции made in Russia. Но российским товарам в мире все еще сложно конкурировать с дешевым ассортиментом из Китая.

Инструментом поддержки экспорта продукции малого и среднего бизнеса через цифровые платформы могут стать зонтичные закупки через крупного институционального оператора. Такая рекомендация есть в материалах Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономики, посвященных развитию продаж российских товаров через маркетплейсы за рубежом, которые есть у " Коммерсанта ". Доклад дает необходимую аналитическую основу для создания условий по сохранению роста экспорта, пояснил глава Минэкономики Максим Решетников.

Рекомендации ВАВТ базируются на том, что цифровые платформы — один из наиболее удобных каналов вывода продукции на внешние рынки. Согласно Минэкономики, в 2025 годучерез маркетплейсы год к году вырос на 40%. Российские платформы сейчас работают в 13 странах. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов оценивает экспорт через них в 2025 году в 800 млрд руб. Рост год к году — в 20%.