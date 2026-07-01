Нотариусы защищают от мошенников хуже банков и риэлторов

1 июля. FINMARKET.RU -защищают от мошенников хуже банков и риэлторов. Впрочем,по покупке жилья с их участием все равно расторгаются довольно редко, пишут "Ведомости".

Лишь 40% заверенных нотариусами сделок по продаже жилой недвижимости не удалось оспорить в судах. Об этом говорится в исследовании Центра доказательной экспертизы (ЦДЭ) Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на которое ссылается газета. В исследовании методом случайной выборки было проанализировано 298 дел (не менее 30% от общего объема похожих процессов), связанных с признанием недействительными в 2023–2026 гг. договоров купли-продажи, которые были заключены под влиянием телефонных мошенников.

Там уточняется, что лишь в 48 случаях транзакции проходили с участием нотариусов и только 19 таких исков остались без удовлетворения. Для сравнения: если сделки сопровождались банками, то у заявителей не получилось расторгнуть договоры купли-продажи в 62% случаев (46 из 74 дел), риэлторами – в 60% (111 из 185 дел), онлайн-сервисами – в 78% (32 из 41), утверждается в исследовании. В центре в итоге делают выводы, что нотариат не обеспечивает более полную защиту участников транзакции по сравнению с другими видами сопровождения, но зато несет дополнительные издержки для граждан. Поэтому, по мнению партнера ЦДЭ Екатерины Папченковой, обсуждаемое предложение о введении обязательного нотариального удостоверения (ОНУ) при покупке жилья физическими лицами нуждается в дополнительном анализе.

Дискуссия о законодательном закреплении ОНУ активизировалась на фоне так называемого дела Долиной.

Тем не менее, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, обращение к нотариусу не гарантирует, что сделка не будет расторгнута.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право» сообщает, что в 2020–2025 гг. различные инстанции рассмотрели в общей сложности 1015 дел с участием нотариусов. 357 исков (35,1%) были удовлетворены полностью, еще 97 (9,6%) – частично. Не удалось оспорить транзакции в итоге в 436 случаях (43%), прочие исходы составили 125 случаев (12,3%). Одна из важнейших задач данного института – проверить, действительно ли собственник недвижимости хочет того, о чем написано в договоре, не введен ли он в заблуждение, отмечают в ФНП.

Но у нотариусов сейчас нет регламентированного механизма выявления скрытого мошеннического воздействия, отмечается в исследовании ЦДЭ. Там говорится, что применяемые инструменты носят оценочный характер, а продавцы нередко скрывают влияние третьих лиц/