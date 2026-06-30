Доля нелегальной продукции в онлайн-торговле составляет 9-10%

30 июня. FINMARKET.RU - Доля нелегальной продукции в онлайн-торговле составляет примерно 9-10%, хотя в отдельных категориях она существенно выше. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Исследования по спортивной обуви, например, показывали долю контрафакта в онлайн-каналах выше 40%. В ряде сегментов существенная часть такой продукции реализуется через маркетплейсы и социальные сети

"Все товары, которые реализуются через торговые сети, проходят через государственные системы маркировки и прослеживаемости. Мы несем ответственность за продукцию, которая стоит на полке или продается онлайн", сказа Богданов.

Богданов считает, что маркетплейсы должны работать по тем же правилам, что и торговые сети. "Подходы к регулированию должны быть едиными. Речь идет о таких вопросах, как сроки оплаты поставок, условия возврата продукции и другие нормы, которые уже прописаны для сетевой торговли, но не всегда работают в отношениях с платформами.", - отметил он. Кроме того, Богданов высказался против госрегулирование цен. "Любая форма административного регулирования цен и наценок влечет отказ от рыночных механизмов, а это может вызвать обратный эффект. Самый действенный метод сдерживания цен - развитая конкуренция в рыночных условиях. Именно она стимулирует снижение цен и улучшение качества товаров и сервиса", - считает председатель АКОРТ.