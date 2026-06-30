Стандарты для топлива могут снизить до "Евро-2"

30 июня. FINMARKET.RU - Правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Проект соответствующего постановления видел "Коммерсант" . Также может быть разрешен импорт бензина с этими характеристиками, на который не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам ЕАЭС.

Действующий технический регламент предусматривает для бензина и дизтоплива класса "Евро-5" содержание серы не более 10 мг на 1 кг, а для "Евро-2" - 500 мг на 1 кг. Для бензина "Евро-2" также допускается содержание большей доли бензола, а для дизтоплива - снижение цетанового числа - характеристики воспламеняемости (см. таблицу). Продажа "Евро-2" в России была запрещена с 2013 года.

По словам источника издания в отрасли, ослабления требований к бензину до класса "Евро-3", скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином. Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что ключевое отличие - в требованиях к содержанию серы и сложности производства.

Так, поясняет он, "Евро-2" позволяет использовать нафту в качестве основы без глубокой переработки, вовлекать мощности, которые не могут выпускать более качественное, и существенно упростить производственный процесс.