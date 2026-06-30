Почти половина долгов приходится на россиян с тремя кредитами

30 июня. FINMARKET.RU - Сейчас около 11,3 млн человек выплачивают три и более кредита. Причем на них приходится около 47% всех долгов россиян по займам, следует из данных ЦБ, которые изучили "Известия"

Эта доля в последние годы сокращается, но медленными темпами и всё еще остается очень значительной. В итоге стабильность банковской системы сейчас зависит от 8% граждан.

Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет около 1,6 млн рублей, уточнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой.

Реальные риски создает не число займов, а высокая нагрузка, уточнили в Банке России. Речь идет о тех, кто направляет на обслуживание долгов более половины своих доходов. Не всех заемщиков с тремя кредитами можно отнести к этой категории, подчеркнули в ЦБ.

Регулятор работает над снижением доли заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Ограничения начали вводить еще в 2023 году, но сначала они затронули только клиентов, которые направляли на платежи более 80% своих доходов. Для тех, у кого доля превышала 50%, лимиты заработали только во втором полугодии.

При этом для ипотеки и автокредитов аналогичные меры начали действовать лишь с 2025 года. До этого момента у закредитованных россиян было больше возможностей оформить такие ссуды.

, выданные в конце 2023 года - начале 2025 года, сейчас постепенно вызревают в просрочку, следует из материалов Банка России. Например, риски по ипотеке, оформленной в период перегрева рынка в 2023-2024 годах, до сих пор продолжают реализовываться.