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29 июня 2026 года 10:42
Перебои с поставками топлива сказываются на автоперевозках
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Юрий Смитюк/ТАСС
29 июня. FINMARKET.RU - Перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок. Перевозчики стали предупреждать своих клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива, пишет "Коммерсант". Внутри России основные сложности наблюдаются на юге, на китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам, ИП пострадали еще сильнее, поскольку попали в лимиты отпуска топлива для физлиц. Как отмечают эксперты, в сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли с 70-72 до 77-90 руб. за литр, и часть перевозчиков уже закладывает дополнительные издержки в ставки, которые увеличились примерно на 5%. Так, трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах, где есть определенное давление на рынок топлива, в первую очередь дизельного. За последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс машины ввиду повышения стоимости топлива. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию. В целом наблюдаются сложности в поиске транспорта на дальние расстояния по России, перевозчики, работающие на региональном направлении, предпочитают выбирать заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100-150 км
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, топливо, проблемы, автоперевозки
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Светослав 29.06.2026
А если малые города РФ включат мозги и внедрят в дома и транспорт детский самовращающийся и разноразмерный и дешёвый генератор Джона Серла который открыл патент и подробно объяснил его устройство всем Землянам, то это будут лучшие места для счастливой и долгой жизни умных людей.
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