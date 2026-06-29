Перебои с поставками топлива сказываются на автоперевозках

29 июня. FINMARKET.RU - Перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок. Перевозчики стали предупреждать своих клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива, пишет "Коммерсант"

Внутри России основные сложности наблюдаются на юге, на китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам, ИП пострадали еще сильнее, поскольку попали в лимиты отпуска топлива для физлиц.

Как отмечают эксперты, в сегменте международных и СНГ-перевозок цены на дизель выросли с 70-72 до 77-90 руб. за литр, и часть перевозчиков уже закладывает дополнительные издержки в ставки, которые увеличились примерно на 5%.

Так, трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах, где есть определенное давление на рынок топлива, в первую очередь дизельного.

За последние полторы недели грузовыеиз Китая подорожали в среднем на $700 за рейс машины ввиду повышения стоимости топлива. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск-Благовещенск и на транзите через Монголию.

В целом наблюдаются сложности в поиске транспорта на дальние расстояния по России, перевозчики, работающие на региональном направлении, предпочитают выбирать заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100-150 км