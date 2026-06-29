Банковская подписка стала сюрпризом для четверти клиентов

29 июня. FINMARKET.RU - Наличие банковскойстало сюрпризом для 29% клиентов. Из них больше половины (63%) сразу отключили сервис после обнаружения списаний, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которым ознакомилась "Российская газета" . Случайное подключение, как объясняют аналитики, могло произойти на фоне предложения новых опций либо в момент выбора категорий кешбэка.

Подписки предлагают практически все крупнейшие. Одни в качестве преимуществ указывают повышенные лимиты переводов и кешбэк, в том числе расширенный список категорий, бесплатное обслуживание и бесплатное оповещение. Другие предлагают надбавки к ставкам по накопительным счетам и вкладам, более выгодные условия по кредитам, доступ к онлайн-кинотеатрам, скидкам партнеров, юридическую поддержку и даже заботу о здоровье. Стоимость таких подписок может составлять от пары сотен рублей до нескольких тысяч в случае премиум-пакетов, хотя большинство (71%) выбирали именно базовые подписки стоимостью от 100 до 500 рублей в месяц.

Уверенность в том, что повышенный кешбэк позволяет компенсировать стоимость подписки и получать дополнительную выгоду, стала главной причиной ее оформления для 34% респондентов. Для 27% решающим фактором является увеличение лимитов переводов и других операций.

Как выяснилось, нередко подключение и наличие банковской подписки является для пользователей сюрпризом. Подключение может произойти при выборе категорий кешбэка, например, когда банк предлагает больше категорий, чем обычно, объясняют аналитики финансового маркетплейса. Такое предложение, по их словам, является не просто рекламой, а офертой, то есть приравнивается к договору на оказание услуг. Начав пользоваться предложенными опциями, клиент фактически соглашается с условиями этого договора.

Подписку можно аннулировать и потребовать возврат денег, напоминают эксперты. Для этого необходимо обратиться в службу поддержки банка. Если просьбу не удовлетворят, жалобу можно направить в Банк России, Роспотребнадзор, финансовому уполномоченному.

Кроме того, с 1 марта 2026 года действуют поправки в законодательство, которые обязывают все сервисы, предоставляющие цифровые подписки, уведомлять пользователей о предстоящем списании средств за сутки до очередного платежа, обращает внимание доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Также уведомление должно содержать ссылку на отмену подписки.