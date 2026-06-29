В России хотят отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов

29 июня. FINMARKET.RU - Правительство прорабатывает вопрос о распространении национального режима на гранит, стекло и керамику. Если решение примут, государственные учреждения, госкомпании и госкорпорации при закупках будут отдавать преимущество товарам российского производства и продукции из стран ЕАЭС. Об этом говорится в протоколе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В Минпромторге подтвердили "Известиям" , что прорабатывают возможность таких нововведений совместно с соответствующими отраслями.

Необходимость этой меры обсуждается на фоне ухудшения ситуации в отрасли. Согласно документу, в 2025 году производство строительных материалов в России сократилось на 8,3%. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026-м спад может составить еще 22% при рисковом сценарии или 6% - при базовом.

Национальный режим действует в рамках постановления правительства № 1875. Он распространяется на закупки по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, то есть на государственные и муниципальные закупки, а также закупки госкомпаний и госкорпораций. Если товар включен в перечни постановления, российские производители и компании из стран ЕАЭС получают преимущество при участии в таких закупках.

Эксперты отмечают, что распространить этот механизм на строительную отрасль будет непросто. Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев пояснил, что большинство строительных проектов реализуется по схеме "под ключ", при которой подрядчик приобретает материалы и заказывает выполнение работ в едином пакете.

В таких условиях отдельные виды продукции, например плитка, стекло или гранит, не могут быть выделены в самостоятельные закупки, поэтому национальный режим может оказаться малоэффективным.

По словам эксперта, сначала необходимо проанализировать, какую долю стекольной, керамической и гранитной продукции действительно закупают в рамках государственных строительных контрактов. Кроме того, участники рынка считают необходимым усилить контроль за подтверждением страны происхождения товаров, чтобы исключить случаи подмены производителей продукции. При этом новые требования не должны создавать дополнительные административные издержки для добросовестных производителей, отметил Тортев.

В Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ) полагают, что одновременно следует упростить процедуру подтверждения российского происхождения продукции. Кроме того, там предлагают разрешить правительству при необходимости вводить временный - сроком до шести месяцев - запрет наотдельных категорий товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, если такая продукция производится в России.