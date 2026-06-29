В РФ собираются ужесточить надзор за авиакомпаниями, водным и автомобильным транспортом

29 июня. FINMARKET.RU -подготовил пакет поправок в законодательство, ужесточающихза авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками, пишут "Ведомости"

Ключевые изменения касаются гражданской авиации. Проектом постановления правительства предлагается внести поправки в положение о федеральном госконтроле в области гражданской авиации. Согласно новым правилам, плановые проверки пассажирских авиакомпаний должны стать обязательными раз в год.

Кроме того, Минтранс хочет пересмотреть балльную систему оценки нарушений, повысив максимальный штрафной балл с 20 до 40, что ускоряет перевод компаний в более высокую категорию риска. Расширяется и перечень предметов контроля: надзорные органы будут проверять соблюдение условий, внесенных в реестр Минтранса (этот реестр подтверждает их соответствие федеральным авиационным правилам), и выполнение программ подготовки авиаперсонала.

Изменения также затронут водный и автомобильный. Проектом приказа Минтранса предлагается утвердить новый перечень индикаторов риска в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Для судовладельцев перечень индикаторов риска расширится на пять пунктов. Проверки могут быть инициированы после повторного задержания судна в порту, посадки на мель, приостановки действия документов у двух и более судов одного владельца, а также если один капитан работает на нескольких судовладельцев. Дополнительно вводится контроль за работоспособностью навигационного оборудования.

Изменится порядок оценки рисков и в автобусных перевозках. Сейчас законодательством не регламентирован подход, при котором один и тот же автобус или ответственный сотрудник фигурируют в лицензиях разных перевозчиков.

Как уточнил представитель Минтранса, действующие лицензионные требования предполагают, что автобус должен принадлежать перевозчику на праве собственности или ином законном основании, а использование одного автобуса разными компаниями возможно только при официальной смене сведений о владельце - это поможет исключить размывание ответственности за техническое состояние и эксплуатацию транспорта.

Предполагается, что большинство поправок вступят в силу со дня официальной публикации. Упомянутые авиационные нормы имеют отложенный срок: с 1 января 2027 г. (проверки) и с 1 марта 2028 г. (штрафные баллы).

Представитель Минтранса сказал "Ведомостям", что предложения связаны с необходимостью перехода к проактивной модели контроля - т. е. выявлению потенциальных угроз на ранней стадии, не дожидаясь серьезных инцидентов.