Малый бизнес просит власти заморозить пороги по патентам

26 июня. FINMARKET.RU - Бизнес просит заморозить пороги по доходам для предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН). Лимиты, позволяющие применять этот спецрежим, снижаются до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Несколько объединений направили обращения с просьбой синхронизировать пороги с теми, которые действуют для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН), пишут "Ведомости"

24 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о сохранении на уровне 20 млн руб. порога доходов, после превышения которого бизнес на УСН должен платить НДС. Текущий лимит будет действовать до 2029 г. включительно, с 2030 г. его планируется урезать до 15 млн руб., с 2031 г. - до 10 млн руб. Прошлогодними поправками в Налоговый кодекс предусматривалось снижение лимита до 15 млн и 10 млн руб. в ближайшие 2 года - пороги по доходам для ПСН были синхронизированы, чтобы у предпринимателей не было соблазна перейти на этот режим при возникновении обязанности по уплате НДС.

"Опора России" направила в правительство обращения по поводу сохранения порогов на ПСН по аналогии тем, что было принято для бизнеса на УСН, рассказал "Ведомостям" президент организации Александр Калинин по итогам заседания попечительского совета организации. С аналогичной просьбой выступили Союз предпринимателей Амурской области и Союз бухгалтеров России - письма с инициативой были направлены в адрес главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Первый зампред комитета Ольга Ануфриева подтвердила "Ведомостям", что обращения получены комитетом, добавив, что подобные просьбы поступали и от граждан.

В принятом законе, сохраняющем действующие пороги на 3 года, для бизнеса на ПСН не было предусмотрено аналогичной меры. Как уточнял Макаров, депутаты направили запросы в ведомства и субъекты РФ о том, как влияет на предпринимателей на ПСН снижение порога с 60 млн до 20 млн руб. в 2026 г. На основании этих данных и после консультаций с бизнес-объединениями возможны дальнейшие решения, говорил Макаров.

Патентная система налогообложения (ПСН) распространяется на отдельные виды деятельности (например, на торговлю, общепит, сферу услуг) для небольших компаний численностью сотрудников до 15 человек. ПСН освобождает предпринимателя от уплаты НДФЛ, налога на имущество и НДС (в пределах годового дохода 20 млн руб. в 2026 г.), а также позволяет уменьшить сумму налога на страховые взносы. Доходы от патента поступают в муниципальные бюджеты.

Важно зафиксировать порог патента, поскольку бизнес, применяющий эту систему, наиболее уязвим, пояснила "Ведомостям" глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. При его превышении предприниматели не просто начинают платить НДС, но еще и приобретают обязанности по уплате налога по УСН, подчеркивает Мемрук.