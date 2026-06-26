Глава АБР: в "белые списки" нужно включить все российские банки

26 июня. FINMARKET.RU - В "белые списки" должны быть включены все российскиенезависимо от их размера. Это необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и финансовой доступности. Но пока согласовано включение только десяти кредитных организаций из порядка 300. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев.

По его словам, позиция ассоциации заключается в том, что доступ к критически важным банковским сервисам должен обеспечиваться для всех клиентов, независимо от размера банка. "Для нас это вопрос не только конкуренции, но и финансовой доступности. Клиент не должен терять доступ к базовым финансовым услугам в период технических ограничений", - сказа Липаев.

Как сказал глава, Банк России полностью разделяет позицию ассоциации. При этом, отметил он, важно учитывать технические требования и требования информбезопасности. "Поэтому расширение перечня, скорее всего, будет происходить поэтапно", - заявил Липаев.

Он пояснил, что при попадании банка в этот список речь идет о повышении устойчивости доступа клиентов к дистанционным банковским сервисам в период ограничений связи. Для граждан и бизнеса важно, чтобы базовые финансовые операции - платежи, переводы, доступ к приложениям и веб-сервисам - оставались доступными максимально стабильно.

Говоря о возможности работы банкоматов и терминалов при ограничениях интернета, Липаев сообщил, что сейчас этот вопрос находится в проработке у регуляторов, операторов связи и банков. Принципиально важно, подчеркнул глава АБР, чтобы найденное решение было масштабируемым и не создавало преимуществ для отдельных участников рынка. "Клиенты должны иметь возможность пользоваться базовой банковской инфраструктурой независимо от того, в каком банке они обслуживаются", - заявил он.