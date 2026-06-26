ФАС: операторам связи следует изменить подход к рекламе 5G

26 июня. FINMARKET.RU - ФАС рекомендовала операторам связи к 3 июля изменить свои рекламные кампаниик 3, "не допуская введение потребителей в заблуждение и создания у абонентов ложного впечатления о коммерческом внедрении сети 5G", следует из протокола заседания экспертного совета службы, с которым ознакомился "Коммерсант"

Кроме того, в такой же срок операторам рекомендовали изменить условия своих маркетинговых акций, "так как они могут содержать признаки недобросовестного поведения". Также операторам рекомендовали не устанавливать спецусловия по тарифам при переходе абонента со своим номером "с указанием конкретных операторов-конкурентов".

Решения экспертного совета носят рекомендательный характер и за их неисполнение не предусмотрено санкций, объясняет руководитель антимонопольной практики МКА "Аронов и Партнеры" Оксана Кромская. Однако, учитывая, что рекомендации отражают официальную позицию регулятора и "публично квалифицируют действия операторов как вводящие потребителей в заблуждение", игнорирование таких сигналов создает очевидные риски возбуждения антимонопольного дела по признакам недобросовестной конкуренции, считает старший консультант юридической компании "Каменская & партнеры" Наталия Стрелкова.