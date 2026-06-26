Быстрый интернет может появиться в отдаленных населенных пунктах

26 июня. FINMARKET.RU - Быстрыйможет появиться в населенных пунктах, куда его сейчас невозможно провести. Для этого операторы получат беспрепятственный доступ к инфраструктуре смежных отраслей, в частности - опорам ЛЭП и контактным сетям. Это следует из материалов к Стратегии развития отрасли связи, которые Минцифры направило на согласования в ведомства, пишут "Известия"

"Данный механизм должен базироваться на применении экономически обоснованных регулируемых тарифов, что позволит исключить барьеры монополистического характера и оптимизировать структуру капитальных затрат", - говорится в документе.

Как следует из предложений к стратегии, при строительстве и реконструкции объектов транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры, финансируемых за счет бюджетных средств, должно быть предусмотрено создание инфраструктуры для размещения сетей связи.

На законодательном уровне уже урегулирован вопрос о размещении линий и сооружений связи вдоль автомобильных дорог - этот опыт предлагается распространить и на объекты смежных отраслей - электроэнергетики, железнодорожного транспорта и прочие, сообщили в АНО "Цифровая экономика".

"В конечном итоге граждане будут обеспечены качественной связью на всей территории страны", - считают в "Цифровой экономике".

Минцифры известно о том, что операторы обсуждают на площадке АНО "Цифровая экономика" как предложения по новой редакции Стратегии развития отрасли, так и различные инициативы по совершенствованию законодательства в сфере связи, отметили в ведомстве. Конкретных предложений относительно доступа к объектам инфраструктуры в Минцифры на данный момент не поступало, при поступлении они будут рассмотрены и всесторонне проанализированы, добавили там.

Сегодня владельцы линейных сооружений могут в одностороннем порядке ограничить связистам доступ к своим объектам. Новые нормы позволят снизить себестоимость строительства сетей, сократить расходы операторов и влияние на тарифы для абонентов, считают в отрасли.