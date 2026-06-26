Большинство МФО настраивают 2 способа идентификации клиентов по биометрии

26 июня. FINMARKET.RU - Большинство микрофинансовых организаций (МФО) оценивают или настраивают сразу два способа подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) - напрямую и через делегирование этого процесса банку или финансовой платформе. Об этом "Ведомостям" рассказали представители "Займера", "Мигкредита", "Альфа- денег" и "Финбриджа". Но есть игроки, которые выбрали только один вариант: например, "Лайм- займ" будет делегировать проверку, а Webbankir - подключаться напрямую.

С 1 марта 2026 г. все микрофинансовые компании (МФК) при выдаче онлайн- займов должны идентифицировать заемщиков по биометрии из ЕБС, для микрокредитных компаний (МКК) такая обязанность появится с 1 марта 2027 г. Но из- за сложности и дороговизны подключения к ЕБС многие МФК не успели настроить все в срок, поэтому Банк России решил не применять к ним штрафные санкции за отсутствие биометрической идентификации при выдаче онлайн- займов до 1 января 2027 г.

Как отмечают эксперты, самостоятельное внедрение модуля биометрической проверки требует разово больших финансовых затрат, а способ через делегирование требует меньше финансовых и трудовых ресурсов, это стороннее решение "под ключ" и в этом его преимущество, особенно для небольших игроков. При этом, однако, сторонний партнер получит доступ к клиентской базе компании- заказчика и это потенциально может быть использовано им для предложения собственных услуг и продуктов.