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25 июня 2026 года 09:16
Переход россиян на наличные оставил банки без 2 трлн ликвидности
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Антон Новодережкин/ТАСС
25 июня. FINMARKET.RU - Банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за возросшего спроса на кэш: дефицит ликвидности уже достиг 1,9–2 трлн рублей, считают участники рынка. С начала года объем наличных в обращении подскочил на 1,7 трлн, что в 2,3 раза превышает рост за весь 2025-й, пишут "Известия". Повышение спроса на наличные связано с перебоями в работе мобильного интернета, которые сначала затронули отдельные регионы, а затем и крупнейшие города, пояснил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. По его словам, в ситуациях, когда нарушается работа связи и платежной инфраструктуры, граждане предпочитают держать наличные как средство подстраховки. Нехватку ликвидности подтверждает и прогноз ЦБ. ЦБ уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год до 2,4–3,6 трлн рублей с прежних 1,9–3,0 трлн, сообщил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Основным фактором пересмотра стал более высокий прогноз роста наличных в обращении — до 1,5–2,1 трлн рублей с 0,8–1,3 трлн.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, наличность, банки, ликвидность
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