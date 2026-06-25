Определены критерии работы самозанятых на цифровых платформах

25 июня. FINMARKET.RU - С 1 октября 2026 годасмогут работать через цифровыена одну компанию - заказчика их услуг не более 60 часов в месяц. В соответствии с принятым правительством постановлением, при превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые со всеми вытекающими налоговыми и иными последствиями. Контролировать норму часов Белый дом обязал сами платформы, пишет "Коммерсант".

Цель нового механизма - отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости, приравниваемой властями к трудовым отношениям.

"Для исполнения принятой нормы многим игрокам рынка придется перестраивать свои внутренние процессы, чтобы лучше контролировать взаимодействие заказчика и исполнителя",- говорит источник в платформенной индустрии. Как отмечает другой собеседник газеты в отрасли, в процессе работы над постановлением правительство запрашивало у платформ данные о сроках работы самозанятых для различных заказчиков и определяло норму часов с учетом этой статистики.

Согласно постановлению, критерии будут распространяться на такие сферы, как строительство, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и общественное питание, следует из постановления. Кроме того, в перечень вошли операции с недвижимостью, образование, IT-сфера и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения, пишут "Ведомости".