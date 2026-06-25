В Госдуме предлагают включить в ССВ банки, имеющие право привлекать только средства юрлиц и ИП

25 июня. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы предлагают включить в систему страхования вкладов (ССВ), имеющие право привлекать только денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Соответствующий законопроект (1269756-8) внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым и Аркадием Свистуновым.

Включение вбанков, имеющих право привлекать только денежные средства юрлиц и ИП, позволит предоставить страховую защиту их вкладчикам наравне с вкладчиками банков, имеющих право привлекать на счета и во вклады денежные средства физлиц, которые уже являются участниками системы страхования вкладов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, реализация инициативы не окажет существенного влияния на размер ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и новых участников ССВ. По состоянию на конец 2025 года в секторе работал 21 банк, имеющий право привлекать только денежные средства юрлиц и ИП. Предельный размер денежных средств юрлиц и ИП в таких банках не превышает 1% от общего размера страховой ответственности (42 трлн рублей на конец 2025 года).

Предлагаемое расширение критериев обязательного участия в ССВ (включение банков, имеющих право привлекать только денежные средства юрлиц и ИП) приведет к тому, что все банки с универсальной или базовой лицензиями независимо от права привлекать вклады физлиц будут обязаны участвовать в ССВ. Это упрощает процедуру включения банка в ССВ и исключения из нее, поэтому законопроектом предусмотрено изменение механизма вступления в систему страхования вкладов.

Законопроект предусматривает включение вновь созданного банка в ССВ сразу на основании выданной ему лицензии на осуществление банковских операций. В связи с этим из закона о страховании вкладов исключается механизм проверки банков на соответствие требованиям для участия в ССВ, который изначально вводился как переходный этап для включения в созданную ССВ действующих банков с подтвержденной финансовой устойчивостью. Для участников ССВ сохраняется постоянная процедура мониторинга их финансовой устойчивости.

Включение 21 банка в ССВ не повлечет предоставления этим банкам права привлекать вклады, открывать и вести банковские счета физлиц.

В настоящее время участниками системы страхования вкладов являются банки, имеющие лицензию ЦБ на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. Такие банки обязаны уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов.