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24 июня 2026 года 10:51
Новостройки будут сдавать с готовыми интернет-сетями
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Вова Жабриков/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Новые и прошедшие капремонт дома будут сдаваться уже с готовыми сетями для подключения к интернету. Ими смогут пользоваться любые провайдеры. Введение такого требования Минцифры прорабатывает совместно с отраслевыми организациями, рассказали "Известиям" два источника на телеком-рынке, знакомых с чиновниками профильных ведомств. По словам одного из собеседников, нововведение упростит подключение жильцов новостроек к интернету. Минцифры проводит работу с НИЦ "Телеком" и АНО "Цифровая экономика" по вопросу выработки единых требований к инфраструктуре связи при вводе домов в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, подтвердили в министерстве. "Обсуждается, что в многоквартирном доме (МКД) должна быть предусмотрена техническая возможность для работы нескольких интернет-провайдеров. Эти меры позволят создавать равные условия использования инфраструктуры внутри дома для разных операторов связи, а у жильцов будет возможность выбора наиболее подходящего оператора", - указали в Минцифры. В АНО "Цифровая экономика" сообщили "Известиям", что одновременно прорабатывается не только доступ в дома, но и полное обеспечение инфраструктуры для операторов связи при комплексном развитии территорий и строительстве МКД. По итогам этой работы планируется подготовка проекта изменений в закон "О связи" и свода правил, реализация которых позволит выполнить эти требования при проектировании и строительстве жилых комплексов и не только, рассказали в "Цифровой экономике".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, новостройки, интернет-сети
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