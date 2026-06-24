Согласована плата за негативное воздействие на окружающую среду

24 июня. FINMARKET.RU - Межведомственная группа, включающая представителей Минприроды и РСПП, после долгих споров согласовала новые ставки платы предприятий за негативноена окружающую среду.

Темпы повышения платы за негативное воздействие на окружающую среду обсуждались ведомствами и бизнесом несколько месяцев и, как следует из имеющегося у "Коммерсанта" протокола Минприроды от 19 июня об итогах заседания межведомственной рабочей группы, наконец согласованы.Эти решения уже получили одобрение профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева, а также Минэнерго, Минпрома, Минстроя, Минэкономики и Росприроднадзора.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) вносят предприятия, деятельность которых сопровождается выбросами загрязняющих веществ в воздух и их сбросами в водные объекты. Нагрузка достаточно ощутима для бизнеса (в 2025 году в региональные бюджеты собрано 24 млрд руб.), и при этом по изначальному плану Минприроды в ближайшие годы она должна была резко увеличиться — вплоть до 20 и даже более раз. Против этого выступил РСПП, отмечавший, что инициатива не обсуждалась с бизнесом и не содержит экономического обоснования. После этого на 2026 год ставки были скорректированы в щадящем режиме, а на 2027–2028 годы оставлены для дальнейшего обсуждения.

Общий подход властей устоял — ставки продолжат плавно расти и к 2030 году увеличатся на 100% к уровню 2025 года.