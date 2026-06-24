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24 июня 2026 года 10:05
Согласована плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Межведомственная группа, включающая представителей Минприроды и РСПП, после долгих споров согласовала новые ставки платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Темпы повышения платы за негативное воздействие на окружающую среду обсуждались ведомствами и бизнесом несколько месяцев и, как следует из имеющегося у "Коммерсанта" протокола Минприроды от 19 июня об итогах заседания межведомственной рабочей группы, наконец согласованы.Эти решения уже получили одобрение профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева, а также Минэнерго, Минпрома, Минстроя, Минэкономики и Росприроднадзора. Плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) вносят предприятия, деятельность которых сопровождается выбросами загрязняющих веществ в воздух и их сбросами в водные объекты. Нагрузка достаточно ощутима для бизнеса (в 2025 году в региональные бюджеты собрано 24 млрд руб.), и при этом по изначальному плану Минприроды в ближайшие годы она должна была резко увеличиться — вплоть до 20 и даже более раз. Против этого выступил РСПП, отмечавший, что инициатива не обсуждалась с бизнесом и не содержит экономического обоснования. После этого на 2026 год ставки были скорректированы в щадящем режиме, а на 2027–2028 годы оставлены для дальнейшего обсуждения. Общий подход властей устоял — ставки продолжат плавно расти и к 2030 году увеличатся на 100% к уровню 2025 года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, среда, воздействие
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