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24 июня 2026 года 09:43
Темпы роста рынка цифровых книг в 2025 году снизились в 2 раза
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DPA/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Общая выручка рынка цифровых книг в России в 2025 г. достигла 23,36 млрд руб., что на 18,5% больше, чем по итогам 2024 г. Это следует из данных исследования J’son & Partners Consulting, с которым ознакомились "Ведомости". При этом темпы роста рынка цифровых книг в прошлом году снизились в 2 раза к показателю 2024 г., когда он увеличился на 37% к 2023 году. Тем не менее по темпам роста рынок цифровых книг уже не первый год обгоняет бумажный, который в 2025 г. увеличился, по данным Российского книжного союза, лишь на 12% до 110 млрд руб. Аналитики J’son & Partners Consulting объясняют такой тренд тем, что цифровые книги по-прежнему существенно дешевле бумажных. К примеру, как указывается в исследовании, средняя цена на электронную книгу на сервисе "Литрес" в 2025 г. (с учетом скидок и спецпредложений) составила 237,73 руб., на аудиокнигу – 289,58 руб. Согласно отраслевому докладу Минцифры, средняя цена напечатанного издания в книжных магазинах в прошлом году составила 584,5 руб., при продаже в интернете – 478,5 руб. В дальнейшем рынок цифровых книг, как прогнозирует директор департамента новых технологий J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, продолжит замедляться: среднегодовые темпы его роста на период до 2030 года будут составлять порядка 13,6%. Рынок переходит в стадию зрелого роста, уверена директор по развитию книжного сервиса "КИОН строк" Татьяна Соловьева. Факторы, которые будут оказывать на него влияние - развитие технологий (в том числе ИИ для рекомендаций), изменение потребительских привычек (переход на аудио) и платежеспособность потребителя.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, книги, электроника, рынок
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