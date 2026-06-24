Cрок льготной ставки по семейной ипотеке ограничат

24 июня. FINMARKET.RU - Власти ужесточат условия по семейной ипотеке: срок действия льготной ставки хотят ограничить 15 годами. Это следует из проекта правил, согласно которым банки будут получать возмещение недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми. Документ есть у "Известий" , его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке.

Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Власти возмещают банкам недополученные доходы по таким кредитам за бюджетные деньги. Размер этой компенсации считается по формуле "ключевая +3,5%". При нынешней ставке это около 17,75%, из которых вычитается 6%, которые платит сам заемщик.

По новым правилам банки будут получать такое возмещение не более 15 лет с даты заключения договора по семейной ипотеке начиная с 1 июля 2026 года, подтвердил источник газеты. Льготную ставку смогут сохранить только в течение этого срока - далее Минфин перестанет ее субсидировать, и финорганизациям придется ее поднять до рыночного уровня. В этом случае через 15 лет платеж для россиян резко вырастет.

В этом случае годовой процент будет рассчитан по формуле "ключевая + 2 п.п." для кредитов на обычное жилье и "ключевая + 2,5 п.п." - для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), следует из документа. Например, если взять семейную ипотеку по новым условиям, то через 15 лет, если ключевая будет находиться на нейтральном уровне 7,5-8%, ставку по кредиту установят на уровне 9,5-10% в зависимости от типа жилья.

Ставка по льготной программе будет резко повышаться для заемщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки. Ее могут поднять до уровня "ключевая + 3-3,5%". Ранее такие требования были лишь для дальневосточной и арктической ипотеки.

Кроме того, с 1 июля планируется существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. Согласно документу, она будет рассчитываться по формуле "ключевая ставка + 2 п.п." (или + 2,5 п.п. для индивидуального жилищного строительства). Таким образом, размер субсидии сократится почти вдвое - до 1 июля он составляет 3,5 п.п. Это означает снижение доходности таких кредитов для банков, что может привести к более строгому отбору заемщиков и ужесточению условий одобрения заявок.