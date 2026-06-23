Рынок рекламы растет темпами ниже уровня годовой инфляции

23 июня. FINMARKET.RU - Российский рекламныйв январе - марте 2026 года увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 года и составил 220-222 млрд рублей (за вычетом НДС), оценивает совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на который ссылаются "Ведомости".

Таким образом, темпы роста рекламного рынка оказались ниже уровня годовой инфляции: по данным Росстата, на конец марта она составляла 5,86%. С 2025 года увеличение расходов на продвижение товаров и услуг и вовсе замедлилось в 2,2 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа в I квартале увеличился на 11% к январю - марту 2024 года.

Замедление динамики рынка обусловлено "крайне непростой общеэкономической ситуацией в стране", передал через пресс-службу вице-президент АКАР Сергей Веселов. Эксперт, в частности, сослался на данные Росстата, согласно которым ВВП России в I квартале 2026 года сократился на 0,2% в сравнении с январем - мартом 2025 года.