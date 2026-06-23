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23 июня 2026 года 09:21
Налоговые долги бизнеса и граждан достигли 4 трлн руб.
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dpa/ТАСС
23 июня. FINMARKET.RU - Бизнесу и гражданам становится всё сложнее своевременно рассчитываться с государством. К апрелю налоговые долги россиян и компаний достигли рекордных 4 трлн рублей, увеличившись примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Из совокупной задолженности 1,7 трлн приходится непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей. Рост недоимки происходит на фоне одного из самых жестких за последние годы налоговых режимов контроля. Наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость (НДС) — 648 млрд рублей. Второе место занимает налог на прибыль организаций, неуплата по которому составила 294 млрд, третье — страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд. По словам экспертов, компаниям становится всё труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. В результате задолженность увеличивается за счет пеней и штрафов, а для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов. Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, где объем задолженности достиг 1,5 трлн. Далее следуют Подмосковье — 286 млрд и Санкт-Петербург — 205 млрд. С заметным отрывом идут Краснодарский край (91 млрд) и Самарская область (80 млрд).
Опубликовано Финмаркет
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