Налоговые долги бизнеса и граждан достигли 4 трлн руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Бизнесу и гражданам становится всё сложнее своевременно рассчитываться с государством. К апрелю налоговыероссиян и компаний достигли рекордных 4 трлн рублей, увеличившись примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Из совокупной задолженности 1,7 трлн приходится непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.

Рост недоимки происходит на фоне одного из самых жестких за последние годы налоговых режимов контроля.

Наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость (НДС) — 648 млрд рублей. Второе место занимает налог на прибыль организаций, неуплата по которому составила 294 млрд, третье — страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд.

По словам экспертов, компаниям становится всё труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. В результате задолженность увеличивается за счет пеней и штрафов, а для части предприятий возрастает риск финансовых проблем и даже дефолтов.

Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, где объем задолженности достиг 1,5 трлн. Далее следуют Подмосковье — 286 млрд и Санкт-Петербург — 205 млрд. С заметным отрывом идут Краснодарский край (91 млрд) и Самарская область (80 млрд).