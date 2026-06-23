МТК останутся в реестре на пять лет

23 июня. FINMARKET.RU - Минэкономики предлагает продлить срок действия статуса "малая технологическая компания" с трех до пяти лет с момента включения организаций в соответствующий пишет "Коммерсант". В ведомстве считают, что это позволит получающему господдержку некрупному инновационному бизнесу полнее реализовать свой потенциал.

Сейчас в реестре- 7 тыс. организаций, от которых власти ждут генерирования и отработки технологий для дальнейшего масштабирования. Вице-президент "Опоры России" и председатель комитета по ИТ этой организации Елена Волотовская называет инициативу по увеличению срока пребывания МТК в реестре правильной.

"Это снизит административную нагрузку и даст компаниям более длинный горизонт планирования - критичный для технологического бизнеса",- говорит эксперт. Вместе с тем, по ее словам, есть еще немало вопросов, заслуживающих проработки. В частности: расширение доступа МТК к госзакупкам, интеграция реестра с мерами поддержки других ведомств, повышение прозрачности и предсказуемости подходов к оценке технологических компаний.