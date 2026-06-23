Комитет Госдумы поддержал фиксацию порога НДС для малого бизнеса

23 июня. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно поддержал законопроект, который фиксирует порог годового дохода бизнеса на уровне 20 млн руб., при достижении которого компания становится плательщиком. Депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса РФ» в ходе заседания Госдумы 23 июня, пишут "Ведомости".

Профильный комитет обосновал решение тем, что «реализация предложенной президентоммеры направлена на реальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса», а также способствует поддержанию занятости и формированию более предсказуемой деловой среды, указано в заключении (документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, СОЗД).

Поправки предусматривают сохранение порога в 20 млн руб. до конца 2029 г. После этого его планируют поэтапно уменьшать: до 15 млн руб. с 2030 г. и до 10 млн руб. с 2031 г. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. В этом году плательщиками НДС стали компании, доходы которых превысили 20 млн руб. в 2025 г.

Отказ от дальнейшего снижения порога затронет 360 000 малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам, заявил 9 июня глава Минфина Антон Силуанов. При этом из-за принятия поправок бюджет может недополучить доходы на сумму 51 млрд руб. в 2027 г. и по 100 млрд руб. в 2028–2029 гг., следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

Временная заморозка порога на уровне 20 млн руб. – важная поддерживающая мера: она позволяет малому бизнесу, доход которого не достигает этой планки, избежать дополнительной нагрузки и сохранить рентабельность, уверена партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова. Она также отмечает, что сохранение порога в 20 млн руб. выручки означает, что предприниматели с меньшим доходом не будут вынуждены повышать цены или жертвовать частью своей маржинальности, чтобы сохранить клиентскую базу.