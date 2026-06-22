Активы недружественных стран в России сократились на 49%

22 июня. FINMARKET.RU - Совокупныенедружественных стран в России сократились с начала 2022 г. на 49% – с $481 млрд на начало 2022 г. до $244 млрд в 2025 г. При этом активы компаний из дружественных или нейтральных стран выросли более чем в 2 раза – с $26 млрд до $53 млрд, следует из данных отчетностей компаний, которые изучили "Ведомости"

Общий объем активов всех иностранных компаний снизился с начала 2022 г. с $346 млрд до $208 млрд, или на 40%. Еще стремительнее падал размер их собственного капитала – почти на 58%, или до $82 млрд. Тем не менее около половины иностранных компаний продолжают контролировать активы в РФ.

"Ведомости" проанализировали данные о 4265 работавших в России иностранных компаниях, из которых 2350 (или 55%) продолжали активность в нашей стране, тогда как приостановили деятельность или ушли 1915 фирм. В частности, ушли или приостановили деятельность 1820 из 3420 компаний недружественных стран. Больше трети из них (1320 ед.) из года в год раскрывали финансовые показатели, что позволяет оценить общий масштаб потерь.

недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд меньше нормы ежегодно.

Наибольшие потери выручки понесли компании автопрома ($215 млрд), потребительского рынка ($115 млрд) и производители электроники и прочей техники ($94 млрд), показывают подсчеты "Ведомостей". Сокращение стоимости активов масштабнее всего было в отраслях с более высокой капиталоемкостью иностранных активов. В первую очередь это энергетика, в которой иностранный бизнес потерял свыше $74 млрд активов, а также финансовый сектор ($30 млрд), автопром ($21 млрд), производство техники и оборудования ($9 млрд), а также недвижимость и потребительский сектор (по $8 млрд). Тем не менее около половины иностранных компаний продолжают контролировать активы в РФ.