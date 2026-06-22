Бронирование путешествий по России в июне снизилось

22 июня. FINMARKET.RU - Совокупный объем бронирований отдыха в России 1-18 июня сократился на 12% год к году, подсчитали в туроператоре "Алеан". В системе бронирования Travelata.ru зафиксировали падение продаж на 25%, пишет "Коммерсант" . В "Слетать.ру" говорят о снижении без конкретных цифр. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что совокупное количество бронирований на внутреннем рынке в январе-июне снизилось на 5-6% год к году.

Ромашкин добавляет, что средняя глубина бронирований на пляжных направлениях сократилась на четверть и сейчас 14–17 дней вместо обычных 20–30. О выжидательной позиции туристов говорят и в OneTwoTrip. В компании отмечают, что 68% гостиничных бронирований по России предполагают заезд в течение семи дней с момента заказа. 21% закладывают поездку через 8–30 дней. Оставшиеся 11% - более чем через месяц. Данные Travelline указывают, что 28% гостиничных бронирований 7–20 июня были отменены.

Участники рынка считают, что снижение объемов бронирования, в первую очередь, связано с падением продаж ключевых курортных направлений - Крыма и Сочи. Дополнительный фактор - сильный рубль, который делает все более доступным зарубежный отдых, и снятие моратория на продажу туров в государства Ближнего Востока. Оставшиеся в стране туристы предпочитают короткие туры в соседние регионы.