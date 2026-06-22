Около четверти ломбардов в этом году могут закрыться

22 июня. FINMARKET.RU - Рынок ломбардов в 2026 году ждет перестройка, около четверти организаций могут закрыться, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Процесс будет происходить двумя путями: прямая ликвидация бизнеса из-за невозможности работать в новых условиях или поглощение более крупными игроками. Последние будут расширять свою сеть за счет дешевой покупки активов обанкротившихся конкурентов, пояснила международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

По консервативным оценкам отраслевых экспертов, в 2026 году может закрыться от 15 до 25% ломбардов, отметила аналитик. Основной удар, по ее словам, придется на малые одиночные точки и несетевые компании, не имеющие доступа к дешевому фондированию и современным IT-системам.

Ограничение переплаты по займам, вступившее в силу с 1 апреля 2026 года (100% вместо 130%), может поставить на грань выживания до 70% мелких ломбардов, добавил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Участники рынка дают более консервативные оценки. По прогнозу председателя правления Региональной ассоциации ломбардов Людмилы Грибок, уйти могут до 5% организаций. Схожего мнения придерживается ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Однако она подчеркнула, что часть игроков просто перейдет в теневой сегмент.

Уход части операций в серую зону влечет за собой серьезные риски, предупредила Ермилова. Взявший заем у нелегалов теряет возможность обратиться в суд или к финансовому уполномоченному для защиты своих прав, а условия договора могут быть кабальными и изменяться в одностороннем порядке. При этом резко возрастает риск безвозвратной утраты заложенной вещи при малейшей просрочке.

Почти 50% ломбардов завершили 2025 год с отрицательной или околонулевой рентабельностью, следует из данных ЦБ. При этом спрос на их услуги растет. За прошлый год выдачи средств увеличились на треть, составив 412 млрд рублей. Совокупная прибыль сектора составила 12,8 млрд, но зарабатывали преимущественно крупные сети: рентабельность их портфеля превысила 15%, тогда как у более мелких игроков она была не больше 5%.