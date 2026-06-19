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19 июня 2026 года 09:43
Бизнес устраняет правовые пробелы в регулировании платформенной экономики
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Екатерина Штукина/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - АНО "Цифровая экономика" направила в аппарат правительства предложения бизнеса по устранению выявленных правовых пробелов в регулировании платформенной экономики", сообщает "Коммерсант". Базовый закон о платформах еще только должен вступить в силу с 1 октября этого года, но уже становится ясно, что он не закрывает всех проблем быстро развивающегося сектора. Среди предложений платформ - закрепление в законе обязательности локализации юридического присутствия иностранных платформ в России (наличие филиала, представительства или уполномоченной организации; требование к минимальному уставному капиталу). Цель "приземления" - устранение конкурентного неравенства, поскольку иностранные платформы, работающие в РФ, зачастую не соблюдают нормы российского права, отмечается в документе. Также платформы предлагают создать страховой фонд для защиты интересов потребителей, а также решить вопросы с налоговой непрозрачностью платежей с участием работающих с платформами самозанятых и с правилами дистанционной торговли алкоголем. В Белом доме и в Минэкономики обещают внимательно изучить поступившие инициативы.
Опубликовано Финмаркет
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