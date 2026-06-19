О подделках и ГОСТах на еду

19 июня. FINMARKET.RU - Отравления готовой едой, фальсификат в спортивном питании, подделки на маркетплейсах и мошенничество в цифровой среде - потребительский рынок сегодня сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами. При этом в одних категориях качество продукции заметно растет, а в других нарушения по-прежнему остаются массовыми. Почему на полках все еще встречается ненастоящий мед, можно ли доверять отзывам в интернете, кто должен отвечать за контрафакт в электронной торговле и зачем стране понадобились ГОСТы на русскую кухню и шаурму, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

В этом году Роскачество регулярно сообщало о проблемах с медом, сырами, икрой, спортивным питанием. Создается впечатление, что качество большинства продуктов стало хуже. Так ли это? Какие сегменты сегодня вызывают у Роскачества наибольшую тревогу с точки зрения безопасности потребителей?

Как отметил Максим Протасов, "качество большинства товаров не стало хуже". "Просто мы постоянно выходим в новые категории продукции и возвращаемся туда, где проблемы были выявлены ранее", - добавил он.

Хороший пример - мед. Несколько лет назад ситуация была действительно тяжелой: вместо натурального меда в продукцию нередко добавляли сиропы на основе глюкозы и фруктозы. Сегодня доля подобных нарушений сократилась примерно с 75% до 19%. Это все еще много, но прогресс очевиден.

С икрой ситуация тоже улучшается. Средний рейтинг продукции по нашей методике за последние три года вырос примерно в полтора раза. Это говорит о том, что производители реагируют на результаты исследований и корректируют свою работу.

Если говорить о проблемных сегментах, то особое внимание сейчас вызывает продукция легкой промышленности. "Мы регулярно сталкиваемся с некорректной маркировкой состава тканей и нарушениями требований технических регламентов. Хорошо, что маркетплейсы начинают подключаться к решению этой проблемы и усиливают собственные механизмы контроля", - сказал Протасов.

Говоря о представленной первой версии ГОСТа на русскую кухню в апреле 2026 года (в списке 133 блюда - от борща и оливье до старинных кундюмов), Протасов сообщил, что- это добровольный стандарт. Его главная задача - создать своего рода золотой стандарт русской кухни, и штрафовать за отклонение от него не будут.

"Готоваясегодня - один из самых быстрорастущих сегментов рынка. Практически все крупные торговые сети называют его одним из главных драйверов развития. При этом современная готовая еда уже существенно отличается от того, что мы привыкли видеть раньше. Она производится на фабриках-кухнях, доготавливается непосредственно в магазинах, требует особых правил хранения и логистики. Поэтому наша задача - прежде всего описать эту новую отрасль и определить единые подходы к ее регулированию. Стандарт не должен тормозить развитие рынка, наоборот, он должен помочь ему развиваться безопасно", - говорит Протасов.

Работа над документом практически завершена. Большинство замечаний уже снято, и мы рассчитываем в ближайшее время согласовать его на уровне технического комитета.