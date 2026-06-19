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19 июня 2026 года 09:02

Падение стоимости нефти сохранит допдоходы бюджета на уровне 800 млрд

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Дополнительные доходы бюджета останутся на уровне 800 млрд — 1 трлн рублей, несмотря на падение стоимости нефти за месяц на треть, считают опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики.

Цены на Urals пока превосходят планку, заложенную в бюджете, — $59 за баррель. С 18 мая стоимость российского сырья сократилась на 36%, до $63,6 за баррель, а Brent — на 29%, до $77 за бочку.

Это произошло на фоне новостей об обсуждении заключения мирного договора между США и Ираном. Аналитики не исключают, что цены на нефть останутся примерно на нынешних уровнях при сохранении сделки ОПЕК+ и с учетом повышенного спроса, который связан со стремлением импортеров, включая США и ЕС, вести закупки нефти не только для текущего потребления, но и для пополнения хранилищ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  нефть,  цена,  бюджет

 
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