Падение стоимости нефти сохранит допдоходы бюджета на уровне 800 млрд

19 июня. FINMARKET.RU - Дополнительные доходы бюджета останутся на уровне 800 млрд — 1 трлн рублей, несмотря на падение стоимости нефти за месяц на треть, считают опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики.

Цены на Urals пока превосходят планку, заложенную в бюджете, — $59 за баррель. С 18 мая стоимость российского сырья сократилась на 36%, до $63,6 за баррель, а Brent — на 29%, до $77 за бочку.

Это произошло на фоне новостей об обсуждении заключения мирного договора между США и Ираном. Аналитики не исключают, что цены наостанутся примерно на нынешних уровнях при сохранении сделки ОПЕК+ и с учетом повышенного спроса, который связан со стремлением импортеров, включая США и ЕС, вести закупки нефти не только для текущего потребления, но и для пополнения хранилищ.