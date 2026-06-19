Сколько компаний подпадают под заморозку порога по доходам

19 июня. FINMARKET.RU - В 2027 году примерно 50 тыс. компаний, использующих "упрощенку", могут избежать уплаты НДС из-за готовящейся властями заморозки порога доходов, подсчитали для “ Коммерсанта ” аналитики "Актион Бухгалтерии". Речь идет о компаниях с доходами в диапазоне от 15 млн до 20 млн руб., для которых до 2029 года планируется отсрочить введение обязанности платить НДС. С учетом же ИП, по оценкам "Опоры России", речь идет о более чем 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

С 2027 года порог доходов, при превышении которого у «упрощенцев» возникает обязанность платить НДС, должен снизиться с текущих 20 млн руб. до 15 млн руб. в год, а с 2028-го — до 10 млн руб. Однако на прошлой неделе с подачи Владимира Путина в Госдуму был внесен законопроект об отсрочке: снижение лимита до 15 млн руб. отложат до 2029 года. По оценке Минфина, в 2027–2028 годах от НДС таким образом будут освобождены более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Речь, поясним, идет о компаниях и ИП, в том числе и не подпадавших под прежний порог.

По данным "Актион Бухгалтерии", в 2024 году в коридоре доходов от 15 млн до 20 млн руб. находилось около 41 тыс. компаний, в 2025-м — 46 тыс. (6,4% от общего числа компаний, применяющих УСН; индивидуальные предприниматели не учитывались).