Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем

19 июня. FINMARKET.RU - Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем, пишут "Ведомости", ссылаясь на документ. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления «представляется крайне обременительной», говорится в комментариях Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки.

Расширениеприведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов размером 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд руб. в 2028 г., пишет Минфин. Такие затраты потребуют определения источника дополнительного финансирования.

Минпромторг подготовил проект изменений в постановление правительства (ПП) № 1310. Оно определяет перечень электронной продукции, на которую распространяются налоговые льготы (ставка налога на прибыль 8% вместо базовой 25%, страховые взносы – 7,6% вместо стандартных 30%). Сейчас в него входят 32 типа различной электронной продукции, включая телефоны, компьютеры и ноутбуки, смарт-карты, кассовые терминалы, процессоры, принтеры, отдельные части вычислительных машин и др.

В 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-отрасли. Мера подразумевала снижение налога на прибыль с 20 до 3% и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. В 2022 г. аналогичные меры поддержки получила электронная отрасль. И уже тогда начали обсуждать расширение налоговых льгот на более широкий список электроники, утверждает генеральный директор АНО «ВТ» Марина Некипелова.

Распространить льготы на электронную, робототехническую и беспилотную продукцию Минпромторг предложил еще в 2025 г. во исполнение поручений президента.

Государство располагает и другими механизмами поддержки. Для отрасли беспилотников нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Помимо этого для беспилотников действует отдельная льгота – нулевая ставка НДС на дроны массой 0,15–30 кг до 31 декабря 2027 г.

Для производителей электроники доступны национальный режим в госзакупках, программы льготного кредитования, налоговые преференции и компенсация части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ПП № 7649. В части робототехники действуют инструменты поддержки по нацпроекту «Средства производства и автоматизации», включающие в себя компенсацию до 20% затрат на внедрение промышленных роботов, льготные кредиты по ставке от 5 до 9,3%, гранты на НИОКР до 70% и льготный лизинг.

Подобные налоговые льготы, безусловно, крайне важны для предприятий, поскольку высвобождают значительные финансовые ресурсы для инвестиций в перспективные исследования, рассуждает руководитель стратегических проектов АО «Глонасс» Александр Замятин. Но они не являются единственным фактором развития отрасли, говорит он. «Здесь важнее выстраивать эффективные экономические сценарии, чтобы привлекать частное финансирование», – подчеркнул эксперт.