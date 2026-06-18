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18 июня 2026 года 08:51
Ритейлеры сокращают инвестактивность
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Юлия Песня/ТАСС
18 июня. FINMARKET.RU - В январе-марте 2026 года 200 крупнейших FMCG-сетей открыли 282,5 тыс. кв. м новых торговых площадей, подсчитали в Infoline. Показатель снизился на 36,4% год к году и стал минимальным с 2011 года, пишет "Коммерсант". Старший директор CMWP Андрей Шувалов отмечает заметное снижение спроса продуктовых ритейлеров на торговые помещения. По итогам всего 2026 года ввод продуктовых магазинов может сократиться на 20–30%, не исключает он. Ритейлеры сокращают инвестиционную активность вслед за снижением потребительского спроса и ростом издержек, констатируют в Infoline. Падение продаж сейчас прослеживается в маржинальных для розницы категориях продуктов. Например, в мае объем реализации алкоголя снизился на 6,3%. Потребители в этом году все реже покупают шоколад, дорогие овощи, сезонные фрукты и ягоды. Председатель АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов: деньги становятся дороже, растет стоимость строительства, оснащения, сложнее привлекать персонал. Сохранившаяся активность сосредоточена в сегменте компактных форматов, говорит он
Опубликовано Финмаркет
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