Часть маткапитала могут открыть для инвестиций

18 июня. FINMARKET.RU - Программа маткапитала действует в России уже более 15 лет, за это время власти не раз меняли правила ее использования. Сейчас средства можно направить на улучшение жилищных условий (например, вложить деньги в покупку квартиры), образование детей, накопительную пенсию одного из родителей, товары и услуги для реабилитации детей с инвалидностью, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет для семей с невысокими доходами.

Одновременно обсуждаются и новые направления для вложения маткапитала. Еще в апреле 2025 года сообщалось, что средства сертификата могут разрешить переводить в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Позже вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что правительство такую инициативу не рассматривает. Однако в Минфине тогда сообщили "Известиям", что вопрос остается в повестке.

Сейчас обсуждение все-таки продолжается, рассказал "Известиям" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, у финансовых властей - Минфина, Минэка и Центробанка - возражений против инициативы нет. Редакция направила запрос в эти ведомства и в Минтруд.

ЦБ не возражает против использования средств маткапитала для перевода в ПДС, подтвердили там изданию. Но параметры требуют всестороннего обсуждения, сказали в регуляторе.

Один из вопросов связан с тем, как именно будут работать эти средства после перевода в ПДС. Как объяснил в июне заместитель министра финансов Иван Чебесков, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) готовы приниматьв программу, но при определенных условиях.

По мнению Белякова, возможность направить часть маткапитала в ПДС сделает ее более привлекательной для граждан. Сама логика программы предполагает финансовую поддержку действий, которые помогают создавать и развивать семью, стимулируют рождение детей и снижают связанную с этим нагрузку, отметил он. При этом власти обсуждают вариант с ограничениями.