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17 июня 2026 года 12:35

Рейтинг российских банков за май

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ТАСС
ТАСС
В мае 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и Вайлдберриз Банк.

В мае все ключевые показатели традиционно демонстрируют снижение на фоне продолжительных праздников и сокращения деловой активности. Так, первое место сохранил за собой Сбербанк с результатом 42 914 упоминаний (48 894 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 33 359 упоминаний (38 956 в апреле), за ним следует Альфа-банк - 8 837 упоминаний (9 032 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 10,5%, уровень заметности Т-Банка снизился на 40%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 261,8 млн (-13%, 300,2 млн в апреле). На втором месте - Сбербанк с результатом 191 млн, показатель снизился на 15% в сравнении с предыдущим месяцем (224,5 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель снизился на 13% - до 126,5 млн (146 млн месяцем ранее).

В мае Сбербанк выступил в роли ГигаПартнера на конференции ЦИПР, демонстрируя практические кейсы использования ИИ в различных секторах. Совместно с компаниями-партнерами банк презентовал последние технологические разработки с применением генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности.

На ЦИПР-2026 Сбербанк и "Ростелеком" заключили соглашение о создании площадки для удобного трудоустройства иностранных специалистов. Новый сервис, объединяющий платформу Сбера и приложение Farzoom, ускорит все этапы трудоустройства иностранцев в России. Иностранные специалисты смогут легально работать в России и получать необходимую поддержку.

Также в мае Сбербанк первым на рынке запустил цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом - прямо в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Первая сделка уже состоялась, а вскоре сервис станет доступен всем клиентам. "Долгие годы покупка автомобиля на вторичном рынке ассоциировалась с многочисленными хлопотами. Покупателям приходилось снимать крупную сумму наличными, передавать деньги незнакомому человеку, самостоятельно проверять машину на обременения", - заявила директор дивизиона "Авто" Сбербанка Наталья Русова. "Продавец был не менее уязвим: никто не гарантировал ему получение денег или то, что эти деньги не будут фальшивыми", - добавила она.

ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) согласовали условия стратегического партнерства, в рамках которого банк купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах РВБ. Детальное обсуждение сотрудничества начнется после 30 июня, когда состоится собрание акционеров банка. Пока документ носит рамочный характер. "Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг", - уточнили в пресс-службе ВТБ. Там отдельно отметили, что не рассматривают вариант передачи РВБ розничной сети ВТБ, в частности отделений "Почта банка".

ВТБ в мае завершил юридическое присоединение "Почта банка", объединенная сеть стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4500 точках обслуживания и 23 000 почтовых отделений. Банк представлен более чем в 13 000 населенных пунктов во всех 89 регионах. "Объединение ВТБ и "Почта банка" - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом", - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал большое интервью ТАСС. В ходе беседы он поделился своим видением макроэкономической ситуации в стране и обозначил комфортный уровень ключевой ставки для людей и бизнеса, а также рассказал о роли ВТБ в развитии российской экономики и дальнейших планах группы.

Альфа-Банк и "Софтлайн Решения" (ГК Softline) заключили соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026. Альфа-Банк будет предоставлять кредитование, банковские гарантии, овердрафт, расчетно-кассовое обслуживание, услуги в области внешнеэкономической деятельности. "Мы приветствуем сотрудничество с одним из ключевых ИТ-холдингов страны. Предоставление компании "Софтлайн Решения" современных банковских продуктов?- важный шаг, который укрепит финансовую устойчивость компании и повысит ее конкурентоспособность",?- отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Т-Банк в мае запустил в сервисе оплаты частями "Долями" оформление рассрочки сразу через несколько BNPL-провайдеров в едином интерфейсе. В банке назвали проект первым BNPL-брокером на российском рынке. На первом этапе пользователям "Долями" помимо собственного сервиса Т-Банка стал доступен сервис рассрочки "Давай делить" от ОТП Банка. Решение работает в пилотном режиме более чем в 4 тыс. онлайн- и офлайн-магазинов, подключенных к "Долями". В дальнейшем проект планируется расширять.

География переводов клиентов Т-Банка расширилась до 61 страны благодаря подключению карт UnionPay Global. UnionPay Global - международная сеть китайской платежной системы UnionPay. Ранее клиенты Т-Банка могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь из Т-Банка можно переводить деньги на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель.

Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис "второй руки" для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определенную сумму потребуют подтверждения со стороны уполномоченного клиентом лица. Назначить уполномоченное лицо можно в любом отделении ПСБ при личном обращении клиента и "защитника". При подключении сервиса в заявлении указывается сумма, превышение которой потребует дополнительного подтверждения со стороны "защитника". Уполномоченным лицом может быть клиент ПСБ.

ИИ-ассистент "Катюша" от ПСБ стал доступен в мессенджере MAX. Предприниматели получили возможность управлять финансами прямо в мессенджере. Ранее бизнес-ассистент был доступен только во "ВКонтакте", теперь сервис доступен и в новом канале общения. В формате чат-бота пользователи могут совершать платежи, выставлять счета, проверять остатки, получать выписки и реквизиты без входа в интернет-банк.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, май 2026 Упоминания в СМИ, апрель 2026 Изменения, %
1 Сбербанк 42 914 48 894 -12,2
2 ВТБ 33 359 38 956 -14,4
3 Альфа-Банк 8 837 9 032 -2,2
4 ПСБ 7 727 9 101 -15,1
5 Россельхозбанк 7 532 6 874 9,6
6 Газпромбанк 6 729 7 896 -14,8
7 Т-Банк 6 597 10 395 -36,5
8 Совкомбанк 5 536 6 693 -17,3
9 Банк УРАЛСИБ 3 662 4 021 -8,9
10 Банк ДОМ.РФ 3 277 3 269 0,2
11 МТС Банк 2 903 2 605 11,4
12 Банк Санкт-Петербург 2 625 2 316 13,3
13 Московский Кредитный Банк 2 323 3 577 -35,1
14 ОТП Банк 2 319 2 345 -1,1
15 Примсоцбанк 1 739 2 351 -26,0
16 Вайлдберриз Банк 1 642 591 177,8
17 ББР Банк 1 241 1 288 -3,6
18 Росэксимбанк 1 234 1 823 -32,3
19 Банк Синара 1 100 1 153 -4,6
20 Почта банк 1 094 2 005 -45,4
21 Ренессанс Кредит 1 042 1 117 -6,7
22 Банк ЗЕНИТ 975 903 8,0
23 Инго Банк 940 674 39,5
24 Озон Банк 805 1 561 -48,4
25 Ак Барс Банк 798 790 1,0
26 Банк "Точка" 785 916 -14,3
27 ЮниКредит Банк 724 829 -12,7
28 МСП Банк 647 693 -6,6
29 Банк Русский Стандарт 629 1 065 -40,9
30 Райффайзенбанк 627 889 -29,5
31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 608 693 -12,3
32 "Локо-Банк" 482 429 12,4
33 УБРиР 406 551 -26,3
34 КБ "Центр-инвест" 388 519 -25,2
35 СДМ-Банк 382 403 -5,2
36 Транскапиталбанк 368 454 -18,9
37 Банк Левобережный 361 154 134,4
38 Новикомбанк 358 669 -46,5
39 Банк "Приморье" 302 212 42,5
40 Банк "Кубань Кредит" 287 324 -11,4
41 Дальневосточный банк 254 1 407 -81,9
42 Экспобанк 252 182 38,5
43 Челябинвестбанк 252 305 -17,4
44 Челиндбанк 250 246 1,6
45 АКБ "Металлинвестбанк" 242 137 76,6
46 РосДорБанк 200 202 -1,0
47 Газэнергобанк 198 217 -8,8
48 Инбанк 187 22 750,0
49 Банк Оренбург 185 196 -5,6
50 Абсолют Банк 183 460 -60,2

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, май 2026 Индекс заметности, апрель 2026 Изменения, %
1 Сбербанк 6 003 268 7 005 309 -14,3
2 ВТБ 4 264 802 4 766 484 -10,5
3 Т-Банк 991 186 1 642 207 -39,6
4 Альфа-Банк 935 529 1 584 047 -40,9
5 ПСБ 881 033 1 286 991 -31,5
6 Совкомбанк 847 277 1 061 203 -20,2
7 Россельхозбанк 764 773 878 878 -13,0
8 Газпромбанк 489 809 707 157 -30,7
9 Банк УРАЛСИБ 439 985 537 751 -18,2
10 Банк ДОМ.РФ 428 494 556 097 -22,9
11 Банк Санкт-Петербург 295 842 271 321 9,0
12 Вайлдберриз Банк 244 754 167 701 45,9
13 МТС Банк 241 590 173 263 39,4
14 Почта банк 178 594 209 130 -14,6
15 ЮниКредит Банк 156 268 162 175 -3,6
16 Банк Синара 155 479 221 688 -29,9
17 Московский Кредитный Банк 140 738 304 824 -53,8
18 Росэксимбанк 136 303 226 085 -39,7
19 ОТП Банк 122 481 127 927 -4,3
20 Банк "Точка" 111 505 196 230 -43,2
21 Банк Русский Стандарт 109 090 170 629 -36,1
22 КБ "Центр-инвест" 102 819 135 939 -24,4
23 УБРиР 68 686 111 551 -38,4
24 НБД-Банк 64 521 43 818 47,2
25 Озон Банк 64 487 170 618 -62,2
26 МСП Банк 59 836 109 561 -45,4
27 Инго Банк 52 531 82 061 -36,0
28 Свой Банк 51 992 49 965 4,1
29 Банк "Кубань Кредит" 51 952 57 293 -9,3
30 РосДорБанк 49 223 21 318 130,9
31 СДМ-Банк 43 347 36 505 18,7
32 Райффайзенбанк 42 867 105 263 -59,3
33 Ак Барс Банк 41 046 71 343 -42,5
34 Банк ЗЕНИТ 40 763 60 783 -32,9
35 Банк "Приморье" 38 078 11 219 239,4
36 Транскапиталбанк 36 950 44 499 -17,0
37 ББР Банк 34 231 38 121 -10,2
38 "Локо-Банк" 33 702 12 493 169,8
39 Абсолют Банк 32 502 63 088 -48,5
40 Примсоцбанк 30 293 43 244 -29,9
41 Дальневосточный банк 29 843 68 855 -56,7
42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 28 595 9 858 190,1
43 Ситибанк 27 513 24 711 11,3
44 Банк ТРАСТ 27 189 34 277 -20,7
45 Экспобанк 23 051 23 431 -1,6
46 Ренессанс Кредит 20 287 18 856 7,6
47 ПСКБ 18 447 6 831 170,0
48 Цифра Банк 17 899 10 523 70,1
49 Меткомбанк 17 264 1 341 1187,4
50 Банк Интеза 16 645 4 893 240,2

Охват аудитории

N Название Охват аудитории,май 2026 Охват аудитории,апрель 2026 Изменения, %
1 ВТБ 261 894 142 300 282 437 -12,8
2 Сбербанк 191 094 757 224 579 951 -14,9
3 ПСБ 126 582 886 146 063 129 -13,3
4 Альфа-Банк 115 348 018 114 448 874 0,8
5 Вайлдберриз Банк 109 837 874 26 123 718 320,5
6 Почта банк 94 569 957 83 505 641 13,2
7 Т-Банк 88 640 461 154 317 585 -42,6
8 Газпромбанк 63 521 545 108 521 157 -41,5
9 Россельхозбанк 58 233 173 113 174 141 -48,5
10 Совкомбанк 57 990 330 85 492 245 -32,2
11 Банк ДОМ.РФ 46 996 744 35 154 394 33,7
12 ЮниКредит Банк 46 119 489 35 410 760 30,2
13 Озон Банк 36 487 628 63 205 615 -42,3
14 Московский Кредитный Банк 35 705 847 40 081 103 -10,9
15 МТС Банк 33 420 154 28 889 764 15,7
16 Райффайзенбанк 29 858 016 32 640 418 -8,5
17 Банк Санкт-Петербург 27 502 936 28 814 189 -4,6
18 Банк "Точка" 27 183 939 30 992 460 -12,3
19 Банк УРАЛСИБ 26 893 880 24 893 810 8,0
20 ОТП Банк 22 570 666 23 890 601 -5,5
21 МСП Банк 19 983 520 14 612 905 36,8
22 Азиатско-Тихоокеанский Банк 18 368 388 8 200 943 124,0
23 Банк Синара 18 159 384 21 779 185 -16,6
24 Банк Русский Стандарт 16 613 194 31 134 988 -46,6
25 Инго Банк 15 976 606 29 042 087 -45,0
26 Банк ЗЕНИТ 15 079 614 15 088 444 -0,1
27 Ак Барс Банк 14 937 841 15 253 695 -2,1
28 Экспобанк 13 817 691 12 029 627 14,9
29 Дальневосточный банк 13 026 248 7 363 576 76,9
30 РН Банк 11 987 879 11 903 001 0,7
31 "Локо-Банк" 11 968 533 12 843 277 -6,8
32 Банк "Солидарность" 11 964 274 18 968 871 -36,9
33 УБРиР 11 686 087 18 760 558 -37,7
34 Банк "Приморье" 11 113 783 4 853 087 129,0
35 Банк Авангард 10 960 498 10 685 490 2,6
36 Цифра Банк 10 717 016 9 001 307 19,1
37 Транскапиталбанк 10 604 188 14 213 928 -25,4
38 Свой Банк 10 054 180 12 782 585 -21,3
39 Новикомбанк 8 989 670 12 892 584 -30,3
40 СДМ-Банк 8 894 628 18 551 779 -52,1
41 ББР Банк 8 656 078 9 440 167 -8,3
42 Абсолют Банк 7 948 857 17 077 108 -53,5
43 КБ Восточный 7 920 965 5 793 889 36,7
44 Фора-Банк 7 394 783 13 770 595 -46,3
45 АБ "Россия" 7 380 903 40 821 822 -81,9
46 ВБРР 6 694 965 6 212 721 7,8
47 Креди Агриколь КИБ 6 239 952 23 371 932 -73,3
48 КБ "Центр-инвест" 6 234 497 6 378 364 -2,3
49 БайкалИнвестБанк 5 996 231 9 716 421 -38,3
50 АКБ "Металлинвестбанк" 5 253 690 16 996 443 -69,1

Главные темы публикаций:
  • 1. Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля
  • 2. Банк России создал механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета
  • 3. Банк России выступил за окончательный уход международных платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка
  • 4. ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения Почта Банка
  • 5. Сбербанк проинструктировал клиентов о порядке действий при возможных ограничениях работы мобильного интернета
  • 6. Банк России направил рекомендацию кредитным организациям усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличных
  • 7. UniCredit продаст часть российских активов инвестору из ОАЭ
  • 8. Euroclear Bank оспорил в суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Банк России
  • 9. Банк России: количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось
  • 10. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: май 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.06.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru



Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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