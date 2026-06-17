Рейтинг российских банков за май

В мае 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк и Вайлдберриз Банк.
В мае все ключевые показатели традиционно демонстрируют снижение на фоне продолжительных праздников и сокращения деловой активности. Так, первое место сохранил за собой Сбербанк с результатом 42 914 упоминаний (48 894 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 33 359 упоминаний (38 956 в апреле), за ним следует Альфа-банк - 8 837 упоминаний (9 032 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 10,5%, уровень заметности Т-Банка снизился на 40%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 261,8 млн (-13%, 300,2 млн в апреле). На втором месте - Сбербанк с результатом 191 млн, показатель снизился на 15% в сравнении с предыдущим месяцем (224,5 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель снизился на 13% - до 126,5 млн (146 млн месяцем ранее).
В мае Сбербанк выступил в роли ГигаПартнера на конференции ЦИПР, демонстрируя практические кейсы использования ИИ в различных секторах. Совместно с компаниями-партнерами банк презентовал последние технологические разработки с применением генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности.
На ЦИПР-2026 Сбербанк и "Ростелеком" заключили соглашение о создании площадки для удобного трудоустройства иностранных специалистов. Новый сервис, объединяющий платформу Сбера и приложение Farzoom, ускорит все этапы трудоустройства иностранцев в России. Иностранные специалисты смогут легально работать в России и получать необходимую поддержку.
Также в мае Сбербанк первым на рынке запустил цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом - прямо в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Первая сделка уже состоялась, а вскоре сервис станет доступен всем клиентам. "Долгие годы покупка автомобиля на вторичном рынке ассоциировалась с многочисленными хлопотами. Покупателям приходилось снимать крупную сумму наличными, передавать деньги незнакомому человеку, самостоятельно проверять машину на обременения", - заявила директор дивизиона "Авто" Сбербанка Наталья Русова. "Продавец был не менее уязвим: никто не гарантировал ему получение денег или то, что эти деньги не будут фальшивыми", - добавила она.
ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) согласовали условия стратегического партнерства, в рамках которого банк купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах РВБ. Детальное обсуждение сотрудничества начнется после 30 июня, когда состоится собрание акционеров банка. Пока документ носит рамочный характер. "Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг", - уточнили в пресс-службе ВТБ. Там отдельно отметили, что не рассматривают вариант передачи РВБ розничной сети ВТБ, в частности отделений "Почта банка".
ВТБ в мае завершил юридическое присоединение "Почта банка", объединенная сеть стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4500 точках обслуживания и 23 000 почтовых отделений. Банк представлен более чем в 13 000 населенных пунктов во всех 89 регионах. "Объединение ВТБ и "Почта банка" - один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом", - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал большое интервью ТАСС. В ходе беседы он поделился своим видением макроэкономической ситуации в стране и обозначил комфортный уровень ключевой ставки для людей и бизнеса, а также рассказал о роли ВТБ в развитии российской экономики и дальнейших планах группы.
Альфа-Банк и "Софтлайн Решения" (ГК Softline) заключили соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026. Альфа-Банк будет предоставлять кредитование, банковские гарантии, овердрафт, расчетно-кассовое обслуживание, услуги в области внешнеэкономической деятельности. "Мы приветствуем сотрудничество с одним из ключевых ИТ-холдингов страны. Предоставление компании "Софтлайн Решения" современных банковских продуктов?- важный шаг, который укрепит финансовую устойчивость компании и повысит ее конкурентоспособность",?- отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.
Т-Банк в мае запустил в сервисе оплаты частями "Долями" оформление рассрочки сразу через несколько BNPL-провайдеров в едином интерфейсе. В банке назвали проект первым BNPL-брокером на российском рынке. На первом этапе пользователям "Долями" помимо собственного сервиса Т-Банка стал доступен сервис рассрочки "Давай делить" от ОТП Банка. Решение работает в пилотном режиме более чем в 4 тыс. онлайн- и офлайн-магазинов, подключенных к "Долями". В дальнейшем проект планируется расширять.
География переводов клиентов Т-Банка расширилась до 61 страны благодаря подключению карт UnionPay Global. UnionPay Global - международная сеть китайской платежной системы UnionPay. Ранее клиенты Т-Банка могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь из Т-Банка можно переводить деньги на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель.
Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис "второй руки" для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определенную сумму потребуют подтверждения со стороны уполномоченного клиентом лица. Назначить уполномоченное лицо можно в любом отделении ПСБ при личном обращении клиента и "защитника". При подключении сервиса в заявлении указывается сумма, превышение которой потребует дополнительного подтверждения со стороны "защитника". Уполномоченным лицом может быть клиент ПСБ.
ИИ-ассистент "Катюша" от ПСБ стал доступен в мессенджере MAX. Предприниматели получили возможность управлять финансами прямо в мессенджере. Ранее бизнес-ассистент был доступен только во "ВКонтакте", теперь сервис доступен и в новом канале общения. В формате чат-бота пользователи могут совершать платежи, выставлять счета, проверять остатки, получать выписки и реквизиты без входа в интернет-банк.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, май 2026
|Упоминания в СМИ, апрель 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|42 914
|48 894
|-12,2
|2
|ВТБ
|33 359
|38 956
|-14,4
|3
|Альфа-Банк
|8 837
|9 032
|-2,2
|4
|ПСБ
|7 727
|9 101
|-15,1
|5
|Россельхозбанк
|7 532
|6 874
|9,6
|6
|Газпромбанк
|6 729
|7 896
|-14,8
|7
|Т-Банк
|6 597
|10 395
|-36,5
|8
|Совкомбанк
|5 536
|6 693
|-17,3
|9
|Банк УРАЛСИБ
|3 662
|4 021
|-8,9
|10
|Банк ДОМ.РФ
|3 277
|3 269
|0,2
|11
|МТС Банк
|2 903
|2 605
|11,4
|12
|Банк Санкт-Петербург
|2 625
|2 316
|13,3
|13
|Московский Кредитный Банк
|2 323
|3 577
|-35,1
|14
|ОТП Банк
|2 319
|2 345
|-1,1
|15
|Примсоцбанк
|1 739
|2 351
|-26,0
|16
|Вайлдберриз Банк
|1 642
|591
|177,8
|17
|ББР Банк
|1 241
|1 288
|-3,6
|18
|Росэксимбанк
|1 234
|1 823
|-32,3
|19
|Банк Синара
|1 100
|1 153
|-4,6
|20
|Почта банк
|1 094
|2 005
|-45,4
|21
|Ренессанс Кредит
|1 042
|1 117
|-6,7
|22
|Банк ЗЕНИТ
|975
|903
|8,0
|23
|Инго Банк
|940
|674
|39,5
|24
|Озон Банк
|805
|1 561
|-48,4
|25
|Ак Барс Банк
|798
|790
|1,0
|26
|Банк "Точка"
|785
|916
|-14,3
|27
|ЮниКредит Банк
|724
|829
|-12,7
|28
|МСП Банк
|647
|693
|-6,6
|29
|Банк Русский Стандарт
|629
|1 065
|-40,9
|30
|Райффайзенбанк
|627
|889
|-29,5
|31
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|608
|693
|-12,3
|32
|"Локо-Банк"
|482
|429
|12,4
|33
|УБРиР
|406
|551
|-26,3
|34
|КБ "Центр-инвест"
|388
|519
|-25,2
|35
|СДМ-Банк
|382
|403
|-5,2
|36
|Транскапиталбанк
|368
|454
|-18,9
|37
|Банк Левобережный
|361
|154
|134,4
|38
|Новикомбанк
|358
|669
|-46,5
|39
|Банк "Приморье"
|302
|212
|42,5
|40
|Банк "Кубань Кредит"
|287
|324
|-11,4
|41
|Дальневосточный банк
|254
|1 407
|-81,9
|42
|Экспобанк
|252
|182
|38,5
|43
|Челябинвестбанк
|252
|305
|-17,4
|44
|Челиндбанк
|250
|246
|1,6
|45
|АКБ "Металлинвестбанк"
|242
|137
|76,6
|46
|РосДорБанк
|200
|202
|-1,0
|47
|Газэнергобанк
|198
|217
|-8,8
|48
|Инбанк
|187
|22
|750,0
|49
|Банк Оренбург
|185
|196
|-5,6
|50
|Абсолют Банк
|183
|460
|-60,2
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, май 2026
|Индекс заметности, апрель 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|6 003 268
|7 005 309
|-14,3
|2
|ВТБ
|4 264 802
|4 766 484
|-10,5
|3
|Т-Банк
|991 186
|1 642 207
|-39,6
|4
|Альфа-Банк
|935 529
|1 584 047
|-40,9
|5
|ПСБ
|881 033
|1 286 991
|-31,5
|6
|Совкомбанк
|847 277
|1 061 203
|-20,2
|7
|Россельхозбанк
|764 773
|878 878
|-13,0
|8
|Газпромбанк
|489 809
|707 157
|-30,7
|9
|Банк УРАЛСИБ
|439 985
|537 751
|-18,2
|10
|Банк ДОМ.РФ
|428 494
|556 097
|-22,9
|11
|Банк Санкт-Петербург
|295 842
|271 321
|9,0
|12
|Вайлдберриз Банк
|244 754
|167 701
|45,9
|13
|МТС Банк
|241 590
|173 263
|39,4
|14
|Почта банк
|178 594
|209 130
|-14,6
|15
|ЮниКредит Банк
|156 268
|162 175
|-3,6
|16
|Банк Синара
|155 479
|221 688
|-29,9
|17
|Московский Кредитный Банк
|140 738
|304 824
|-53,8
|18
|Росэксимбанк
|136 303
|226 085
|-39,7
|19
|ОТП Банк
|122 481
|127 927
|-4,3
|20
|Банк "Точка"
|111 505
|196 230
|-43,2
|21
|Банк Русский Стандарт
|109 090
|170 629
|-36,1
|22
|КБ "Центр-инвест"
|102 819
|135 939
|-24,4
|23
|УБРиР
|68 686
|111 551
|-38,4
|24
|НБД-Банк
|64 521
|43 818
|47,2
|25
|Озон Банк
|64 487
|170 618
|-62,2
|26
|МСП Банк
|59 836
|109 561
|-45,4
|27
|Инго Банк
|52 531
|82 061
|-36,0
|28
|Свой Банк
|51 992
|49 965
|4,1
|29
|Банк "Кубань Кредит"
|51 952
|57 293
|-9,3
|30
|РосДорБанк
|49 223
|21 318
|130,9
|31
|СДМ-Банк
|43 347
|36 505
|18,7
|32
|Райффайзенбанк
|42 867
|105 263
|-59,3
|33
|Ак Барс Банк
|41 046
|71 343
|-42,5
|34
|Банк ЗЕНИТ
|40 763
|60 783
|-32,9
|35
|Банк "Приморье"
|38 078
|11 219
|239,4
|36
|Транскапиталбанк
|36 950
|44 499
|-17,0
|37
|ББР Банк
|34 231
|38 121
|-10,2
|38
|"Локо-Банк"
|33 702
|12 493
|169,8
|39
|Абсолют Банк
|32 502
|63 088
|-48,5
|40
|Примсоцбанк
|30 293
|43 244
|-29,9
|41
|Дальневосточный банк
|29 843
|68 855
|-56,7
|42
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|28 595
|9 858
|190,1
|43
|Ситибанк
|27 513
|24 711
|11,3
|44
|Банк ТРАСТ
|27 189
|34 277
|-20,7
|45
|Экспобанк
|23 051
|23 431
|-1,6
|46
|Ренессанс Кредит
|20 287
|18 856
|7,6
|47
|ПСКБ
|18 447
|6 831
|170,0
|48
|Цифра Банк
|17 899
|10 523
|70,1
|49
|Меткомбанк
|17 264
|1 341
|1187,4
|50
|Банк Интеза
|16 645
|4 893
|240,2
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории,май 2026
|Охват аудитории,апрель 2026
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|261 894 142
|300 282 437
|-12,8
|2
|Сбербанк
|191 094 757
|224 579 951
|-14,9
|3
|ПСБ
|126 582 886
|146 063 129
|-13,3
|4
|Альфа-Банк
|115 348 018
|114 448 874
|0,8
|5
|Вайлдберриз Банк
|109 837 874
|26 123 718
|320,5
|6
|Почта банк
|94 569 957
|83 505 641
|13,2
|7
|Т-Банк
|88 640 461
|154 317 585
|-42,6
|8
|Газпромбанк
|63 521 545
|108 521 157
|-41,5
|9
|Россельхозбанк
|58 233 173
|113 174 141
|-48,5
|10
|Совкомбанк
|57 990 330
|85 492 245
|-32,2
|11
|Банк ДОМ.РФ
|46 996 744
|35 154 394
|33,7
|12
|ЮниКредит Банк
|46 119 489
|35 410 760
|30,2
|13
|Озон Банк
|36 487 628
|63 205 615
|-42,3
|14
|Московский Кредитный Банк
|35 705 847
|40 081 103
|-10,9
|15
|МТС Банк
|33 420 154
|28 889 764
|15,7
|16
|Райффайзенбанк
|29 858 016
|32 640 418
|-8,5
|17
|Банк Санкт-Петербург
|27 502 936
|28 814 189
|-4,6
|18
|Банк "Точка"
|27 183 939
|30 992 460
|-12,3
|19
|Банк УРАЛСИБ
|26 893 880
|24 893 810
|8,0
|20
|ОТП Банк
|22 570 666
|23 890 601
|-5,5
|21
|МСП Банк
|19 983 520
|14 612 905
|36,8
|22
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|18 368 388
|8 200 943
|124,0
|23
|Банк Синара
|18 159 384
|21 779 185
|-16,6
|24
|Банк Русский Стандарт
|16 613 194
|31 134 988
|-46,6
|25
|Инго Банк
|15 976 606
|29 042 087
|-45,0
|26
|Банк ЗЕНИТ
|15 079 614
|15 088 444
|-0,1
|27
|Ак Барс Банк
|14 937 841
|15 253 695
|-2,1
|28
|Экспобанк
|13 817 691
|12 029 627
|14,9
|29
|Дальневосточный банк
|13 026 248
|7 363 576
|76,9
|30
|РН Банк
|11 987 879
|11 903 001
|0,7
|31
|"Локо-Банк"
|11 968 533
|12 843 277
|-6,8
|32
|Банк "Солидарность"
|11 964 274
|18 968 871
|-36,9
|33
|УБРиР
|11 686 087
|18 760 558
|-37,7
|34
|Банк "Приморье"
|11 113 783
|4 853 087
|129,0
|35
|Банк Авангард
|10 960 498
|10 685 490
|2,6
|36
|Цифра Банк
|10 717 016
|9 001 307
|19,1
|37
|Транскапиталбанк
|10 604 188
|14 213 928
|-25,4
|38
|Свой Банк
|10 054 180
|12 782 585
|-21,3
|39
|Новикомбанк
|8 989 670
|12 892 584
|-30,3
|40
|СДМ-Банк
|8 894 628
|18 551 779
|-52,1
|41
|ББР Банк
|8 656 078
|9 440 167
|-8,3
|42
|Абсолют Банк
|7 948 857
|17 077 108
|-53,5
|43
|КБ Восточный
|7 920 965
|5 793 889
|36,7
|44
|Фора-Банк
|7 394 783
|13 770 595
|-46,3
|45
|АБ "Россия"
|7 380 903
|40 821 822
|-81,9
|46
|ВБРР
|6 694 965
|6 212 721
|7,8
|47
|Креди Агриколь КИБ
|6 239 952
|23 371 932
|-73,3
|48
|КБ "Центр-инвест"
|6 234 497
|6 378 364
|-2,3
|49
|БайкалИнвестБанк
|5 996 231
|9 716 421
|-38,3
|50
|АКБ "Металлинвестбанк"
|5 253 690
|16 996 443
|-69,1
СКАН
- 1. Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля
- 2. Банк России создал механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета
- 3. Банк России выступил за окончательный уход международных платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка
- 4. ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения Почта Банка
- 5. Сбербанк проинструктировал клиентов о порядке действий при возможных ограничениях работы мобильного интернета
- 6. Банк России направил рекомендацию кредитным организациям усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличных
- 7. UniCredit продаст часть российских активов инвестору из ОАЭ
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: май 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.06.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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