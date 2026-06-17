СП: бюджет Соцфонда в 1-м квартале исполнен с профицитом

17 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2026 года вСоциального фонда России поступило 4,6 трлн рублей, что на 631,7 млрд рублей (на 16%) больше соответствующего показателя 2025 года. Годовой план по доходам исполнен на 24%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем было в 1-м квартале 2025 года (23,8%). Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Социального фонда России за январь-март 2026 года, пишет "Российская газета"

Основную долю в структуре доходов СФР составили страховые взносы - 3,1 трлн рублей или 67,6% общего объема доходов фонда. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления страхвзносов выросли на 279,6 млрд рублей (на 9,9%). Годовой план выполнен на 22,7% (в 1-м квартале 2025 года он был выполнен на 23,6%).

Расходы выросли относительно аналогичного периода 2025 года на 214,7 млрд рублей, или на 5,7% и составили 3,96 трлн рублей.

В 1-м квартале были повышены пенсии, пособия и иные соцвыплаты. Так, с 1 января 2026 года пенсии проиндексированы на 7,6%, с 1 февраля госпособия, иные соцвыплаты и маткапитал - на 5,6%, с 1 апреля социальные пенсии выросли на 6,8%. Расходы на пенсионное обеспечение выросли по сравнению с 1-м кварталом 2025 года на 50,8 млрд рублей, составив на 1 апреля 2026 года 2,8 трлн рублей.

На меры социальной поддержки семей с детьми в 1-м квартале в целом израсходовано 438,1 млрд рублей (17,7% годового объема). На предоставление мат капитала израсходовано 123,2 млрд рублей - в 1,5 раза больше соответствующих расходов 1-го квартала 2025 года. Основная доля полученных средств направлена семьями на улучшение жилищных условий.

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за 3 месяца 2026 года израсходовано 32,6 млрд рублей. Основная доля в расходах приходится на обеспечение инвалидов ТСР через электронные сертификаты.

Как подчеркивают аудиторы, бюджет фонда исполнен с профицитом в 620,8 млрд рублей при прогнозируемом годовом профиците в объеме 338 млрд рублей.