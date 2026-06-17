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17 июня 2026 года 09:29

Небольшие нефтекомпании претендуют на преференции

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ТАСС
ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - Независимые нефтедобывающие компании (ННК) предлагается выделить в отдельную категорию участников рынка с предоставлением мер поддержки. Это следует из концепции законопроекта о ННК, пишет "Коммерсант".

Согласно концепции, для ННК может быть создан специальный реестр, компании предлагается включить в систему стратегического планирования и разработать для них меры поддержки. В частности, предлагается распространение на ННК отдельных особенностей регулирования, применяемых к субъектам МСП. Последние могут претендовать на льготные кредиты, субсидии и т. д.

Принятие закона, по мнению авторов концепции, создаст условия для развития независимой нефтедобычи, повышения инвестпривлекательности небольших добывающих проектов и совершенствования взаимодействия ННК с госорганами.

В Минэнерго сообщили "Ъ", что для выработки предложений по вопросу развития МСП в нефтегазовой сфере образована рабочая группа с представителями компаний, органов власти и общественных организаций. Там добавили, что вопросы господдержки прорабатываются в разрезе стимулирования разработки отдельных, нерентабельных в текущих налоговых условиях участков на основе анализа их технико- экономических моделей. В Минэнерго добавили, что для предметного рассмотрения инициативы законодательного определения термина "независимая нефтегазодобывающая организация" необходимы конкретные критерии и оценка ожидаемых экономических и производственных показателей развития отрасли.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ННК,  поддержка,  планы

 
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