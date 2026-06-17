ФАС выявила нарушения: в тарифы ЖКХ были необоснованно включены свыше 10 млрд руб.

17 июня. FINMARKET.RU - Принятые Госдумой законы о правепересматривать предельные уровни тарифовсвоевременны с учетом выявленных этим ведомством нарушений на сумму более 10 млрд рублей за год, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В 65 регионах выявленыв части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом свидетельствуют данные, представленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС)", - написал Володин в своем канале в Мах.

Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили врасходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были, отметил он.

Таких экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, с начала 2026 года ФАС выявила на сумму 4 млрд рублей. Ранее, во 2-м полугодии 2025 года, - еще 6,59 млрд рублей, также сообщил председатель Госдумы.

"Получается, что качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство", - написал Володин.

По его словам, "свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере".

"В апреле вступили в силу нормы, которыми ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. В случае если регионы не исправят нарушения, ФАС сможет вмешаться в ситуацию. Кроме того, за неоднократное невыполнение нерадивыми чиновниками предписаний антимонопольного органа введено административное наказание - безальтернативная дисквалификация на срок до 3 лет", - напомнил председатель Госдумы.

По мнению Володина, "все это позволит навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан".