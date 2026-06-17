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17 июня 2026 года 08:52
ФАС выявила нарушения: в тарифы ЖКХ были необоснованно включены свыше 10 млрд руб.
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Татьяна Кораблева/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - Принятые Госдумой законы о праве ФАС пересматривать предельные уровни тарифов ЖКХ своевременны с учетом выявленных этим ведомством нарушений на сумму более 10 млрд рублей за год, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом свидетельствуют данные, представленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС)", - написал Володин в своем канале в Мах. Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были, отметил он. Таких экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, с начала 2026 года ФАС выявила на сумму 4 млрд рублей. Ранее, во 2-м полугодии 2025 года, - еще 6,59 млрд рублей, также сообщил председатель Госдумы. "Получается, что качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство", - написал Володин. По его словам, "свыше 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере". "В апреле вступили в силу нормы, которыми ФАС наделена дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. В случае если регионы не исправят нарушения, ФАС сможет вмешаться в ситуацию. Кроме того, за неоднократное невыполнение нерадивыми чиновниками предписаний антимонопольного органа введено административное наказание - безальтернативная дисквалификация на срок до 3 лет", - напомнил председатель Госдумы. По мнению Володина, "все это позволит навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан".
Опубликовано Финмаркет
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