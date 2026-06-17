Более половины жилья в России не сдается в срок

17 июня. FINMARKET.RU - У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 июня. Как подсчитали "Известия" , если в 2025 году этот показатель в среднем составлял 41%, то в 2026 году он достиг 58%.

При этом у некоторых девелоперов срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Схожая ситуация наблюдается и у топовых федеральных застройщиков.

Эксперты объясняют это перенасыщением: на первичном рынке сейчас в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок.

В пресс- службе ЕРЗ пояснили, что в их аналитике используются два среза рейтингов застройщиков. Первый, на который ссылаются "Известия", отражает результаты по вводу объектов за весь их жизненный цикл. Второй - по объему текущего строительства.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что несмотря на сложности, девелоперы не будут сокращать строительство.

"18 регионов не допустили спада ввода жилья, что показывает - многое зависит от качества управления на местах.100 млн кв. м по итогам года - достижимый план. Думаю, он будет перевыполнен", - заявил "Известиям" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.