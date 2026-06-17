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17 июня 2026 года 08:40
Более половины жилья в России не сдается в срок
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ЕРА/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 июня. Как подсчитали "Известия", если в 2025 году этот показатель в среднем составлял 41%, то в 2026 году он достиг 58%. При этом у некоторых девелоперов срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Схожая ситуация наблюдается и у топовых федеральных застройщиков. Эксперты объясняют это перенасыщением: на первичном рынке сейчас в продаже находится на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок. В пресс- службе ЕРЗ пояснили, что в их аналитике используются два среза рейтингов застройщиков. Первый, на который ссылаются "Известия", отражает результаты по вводу объектов за весь их жизненный цикл. Второй - по объему текущего строительства. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что несмотря на сложности, девелоперы не будут сокращать строительство. "18 регионов не допустили спада ввода жилья, что показывает - многое зависит от качества управления на местах. Ввод 100 млн кв. м по итогам года - достижимый план. Думаю, он будет перевыполнен", - заявил "Известиям" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Опубликовано Финмаркет
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